Cum se descurcă Theo Rose cu Sasha, fiul ei, la filmările pentru Clanul: "Clar, sunt bucuroasă! N-am niciun stres"

Recent a avut loc evenimentul de lansare a noii grile de toamnă de la Pro TV, acolo unde toate vedetele trustului au fost prezente, pentru a vedea proiectele la care au muncit toată vara și care urmează să fie lansate. Am întâlnit-o aici și pe proaspăta mămică Theo Rose, care și-a reluat deja viața profesională, la câteva săptămâni după ce l-a născut pe micuțul Sasha. În exclusivitate pentru Spectacola, artista a vorbit despre provocările pe care personajul său din Clanul, Vera, le întâmpină pe parcursul sezonului 3, dar și despre relația specială pe care o are cu actorul George Mihăiță.

"Sunt foarte fericită, pentru că am văzut în sfârșit câteva imagini pentru proiectele pentru care am lucrat de la începutul verii și mă bucură că adunăm roadele muncii de mai mult timp încoace. Sezonul acesta (n.r. din Clanul) pentru mine este extraordinar, acțiunea din sezonul ăsta mă coafează cu totul și a scos din mine niște emoții foarte adevărate. În sfârșit am reușit să găsesc în adevărata eu ceva care să fie transmis prin TV de către Vera. Este o acțiune grea, dar foarte ușor a atins străfundurile emoțiilor mele”, a declarat Theo Rose în exclusivitate pentru Spectacola.

Theo Rose, despre relația specială pe care o are cu actorul George Mihăiță

Theo Rose a vorbit și despre relația specială pe care o are cu actorul George Mihăiță, arătându-se a fi copleșită de complimentele pe care i le-a făcut celebrul actor. Dacă în primul sezon, vedeta spune că nu era deloc mândră de calitățile sale actoricești, acum, Vera joacă mult mai bine și a atins un alt nivel de performanță, din perspectiva artistei.

"Domnul George Mihăiță e foarte drăguț. El m-a observat îndeaproape pe parcursul sezoanelor de la Clanul și a văzut evoluția. Mă flatează faptul că spune asta (n.r. că este foarte talentată) și sper din suflet să fie așa, dar nu mă arunc să mă gândesc eu (n.r la alte seriale), mă bucur că a existat o evoluție pe care să o pot observa și eu și să nu mă mai simt nelalocul meu de câte ori mă vedeam la TV. Așa a fost în primele două sezoane - de fiecare dată când mă vedeam, aveam impresia că pot să fac altfel, aici puteam să zic așa, aici puteam să schimb nu știu ce, dar sezonul acesta, în sfârșit, am putut să văd aici în imagini, dar am văzut și atunci la filmări faptul că m-am descurcat până la urmă”, a mai spus îndrăgita artistă.

