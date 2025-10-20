€ 5.0890
Data actualizării: 23:27 20 Oct 2025 | Data publicării: 23:20 20 Oct 2025

Cum să îți speli covorul în profunzime dacă stai la bloc. Trucuri eficiente pentru o curățenie ca la carte
Autor: Darius Mureșan

pexels-liliana-drew-9462139 Foto: Pexels
 

Curățarea covoarelor poate fi o provocare atunci când locuiești la bloc și nu ai curte sau spațiu pentru spălare și uscare. Totuși, există soluții practice și naturale care îți pot transforma covorul murdar într-unul curat și parfumat.

Chiar și fără curte sau spațiu exterior, curățarea covorului în profunzime este posibilă în apartament, cu soluții naturale, răbdare și câteva tehnici simple. Un covor curat nu doar schimbă aspectul locuinței, ci și calitatea aerului din interior, oferind un plus de confort și prospețime.

1. Aspiră în profunzime, nu în grabă

Primul pas este aspirarea completă. Potrivit specialiștilor în curățenie, aspirarea lentă și repetată ajută la desprinderea particulelor de praf și a murdăriei care s-au adâncit în fibre, conform Orapi.

Ideal este să folosești un aspirator cu perie rotativă sau unul cu abur, care poate oferi o curățare mai profundă.

Sfatul experților: treci de cel puțin două ori peste zonele intens circulate și pe lângă margini, acolo unde se adună praful cel mai mult.

2. Soluții naturale de curățare: bicarbonat, oțet și detergent lichid

Dacă nu vrei să inunzi baia sau balconul, poți apela la o soluție simplă, cu ingrediente naturale, conform Triple Crown Corp:

  • 2 linguri de bicarbonat de sodiu
  • un pahar de oțet alb
  • un litru de apă caldă
  • o lingură de detergent lichid

Amestecă ingredientele într-un pulverizator, aplică uniform pe covor și freacă ușor cu o perie moale. Bicarbonatul elimină mirosurile, oțetul dezinfectează și redă strălucirea fibrelor, iar detergentul ajută la desprinderea murdăriei.

Important: Testează mai întâi soluția pe o porțiune ascunsă, ca să te asiguri că nu decolorează țesătura.

3. Cum elimini petele persistente fără să distrugi covorul

Petele de cafea, vin sau grăsime sunt printre cele mai dificile. Pentru pete uleioase, presară bicarbonat sau amidon, lasă să acționeze 15 minute, apoi aspiră.

Pentru petele colorate, combină apă minerală și oțet alb în părți egale și tamponează ușor zona afectată cu o cârpă curată.

Sfat: Nu freca niciodată petele, doar tamponează ușor pentru a evita răspândirea murdăriei și deteriorarea fibrelor.

4. Uscarea - pasul decisiv pentru un covor impecabil

După curățare, uscarea este esențială. Dacă nu ai balcon sau nu vrei să scoți covorul, deschide ferestrele larg și folosește un ventilator ori un dezumidificator.

Evita să îl pui pe calorifer, pentru că fibrele se pot deteriora sau pot prinde miros de mucegai, conform The Sprouce.

Truc util: Pune un prosop mare de baie peste zona umedă și apasă ușor. Va absorbi excesul de apă și va grăbi uscarea.

5. Revigorarea fibrelor: aburul sau gheața fac minuni

După uscarea completă, unele covoare pot părea turtite. Pentru a reda volumul fibrelor, poți folosi aburul de la un aparat de călcat sau poți pune câteva cuburi de gheață pe zonele tasate.

Sfat: După ce se topesc, periază ușor zona, fibrele își vor reveni la forma inițială.

6. Curățarea profesională - când merită investiția

Dacă ai un covor gros, scump sau foarte murdar, poate fi mai eficient să apelezi la o curățătorie profesională.

Firmele de profil, precum Staff Cleaning sau Jet Clean, folosesc echipamente speciale cu abur și detergenți eco, care elimină bacteriile, acarienii și mirosurile persistente, fără a deteriora fibrele.

Specialiștii recomandă o curățare profesională o dată sau de două ori pe an, mai ales în apartamentele cu animale sau copii.

7. Prevenția: cheia unui covor mereu curat

Pentru ca rezultatele să dureze mai mult:

  • Aspiră covorul cel puțin o dată pe săptămână;
  • Evită să calci cu pantofii de afară;
  • Folosește spray-uri speciale pentru protecția fibrelor;
  • În cazul animalelor de companie, utilizează produse care neutralizează mirosurile și firele de păr.

