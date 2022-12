Cum reușește Teo Trandafir să nu se îngrașe de Sărbători. Trucul folosit de vedetă: "Atât de simplu!"

SPECTACOLA: Cum te găsesc sărbătorile de iarnă în acest an?

TEO TRANDAFIR: La fel cum mă găsesc în fiecare an. Nu sunt genul de om care împodobește și gătește exagerat. Întotdeauna am avut grijă să mă gândesc mai mult la semnificația sărbătorii, am văzut că deja oamenii fac concursuri legate de opulență cu care se pregătesc pentru un eveniment de genul asta. La fel se întâmplă și de Paște, se aruncă foarte multă mâncare, ceea ce este un mare păcat și încerc să evit acest lucru.

SPECTACOLA: Un bilanț al anului? Cum ai descrie 2022? Cu ce te mândrești la final de an și care ar fi regretele?

TEO TRANDAFIR: A fost un an greu, a fost un an care a adus foarte multe lucruri pe care nu ni le puteam imagina înainte, așa cum s-a întâmplat, de altfel, și în 2020. Singură mea speranța este ori că noi să devenim mai rezistenți, ori că anul ce vine să fie mai blând.

Consider că regretele nu fac altceva decât să te tragă înapoi și să te împiedice să vezi lucrurile minunate pe care le poți face. Cât despre lucrurile bune aș preferă să le țin în sfera personală, dar au fost și acestea.

SPECTACOLA: Cum arătau Sărbătorile de iarnă în copilărie și ce tradiții ai păstrat și azi?

TEO TRANDAFIR: Am păstrat globurile pe care le am de când aveam 3 sau 4 ani, le folosesc și astăzi și este una dintre tradițiile la care nu renunț. Am niște globuri atât de urâte după 50 de ani de când sunt folosite, dar sunt ale mele. Am un fluture din plus care a trăit și vremuri mai bune, însă îl pun și pe acela în brad. O altă tradiție este că în fiecare an să cumpăr un glob nou.

SPECTACOLA: O amintire care ți-a rămas întipărită în suflet?

TEO TRANDAFIR: Îmi aduc aminte prima mea instalație de brad pe care părinții mei mi-au făcut-o cadou cu mari dificultăți, pentru că la vremea respectivă locuiam la țară. Era o instalație care imită lumânările. O am și astăzi.

La momentul respectiv mi s-a părut cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată.

SPECTACOLA: Mai crezi în Moș Crăciun? Să facem un exercițiu de imaginație.... Ce i-ai cere Moșului să-ți aducă anul acesta?

TEO TRANDAFIR: Toți copiii și oamenii mari care nu au uitat că au înăuntrul lor un copil gata să se entuziasmeze știu că Moș Crăciun există! I-aș cere Moșului să îmi aducă armonie. Cred că armonia le include pe toate.

SPECTACOLA: Care a fost cel mai însemnat cadou pe care l-ai primit de Crăciun?

TEO TRANDAFIR: Toate cadourile au avut farmecul lor și nu aș putea să le clasific. Fiecare lucrușor primit a însemnat un gând care mi-a fost adresat și acel gând este mai prețios decât orice.

SPECTACOLA: Preferi să primești sau să oferi cadouri? Care situație îți aduce mai multă bucurie?

TEO TRANDAFIR: Prefer să dăruiesc, pentru că nu știu cum să reacționez când primesc, am senzația că dezamăgesc. Cred că atunci când primești trebuie doar să asiști la bucuria celui din față ta.

