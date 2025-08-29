Data publicării:

EXCLUSIV  Cum reușesc rromii să se înțeleagă în orice colț al lumii? Originea neașteptată a limbii rromani. Sorin Aurel Sandu: M-a izbit treaba asta

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Actorul și scriitorul Sorin Aurel Sandu a explicat cum reușesc rromii să se înțeleagă în orice colț al lumii.

Puțini știu că limba rromani, vorbită de comunități răspândite pe toate continentele, are origini indiene și a reușit să păstreze elemente comune care le permit rromilor să se înțeleagă oriunde s-ar afla în lume. Actorul și scriitorul Sorin Aurel Sandu a explicat fenomenul în cadrul unui interviu acordat DC NEWS.

Absolvent al Universității Politehnice din București, Sorin Aurel Sandu a ales să urmeze drumul artei, conturându-și o carieră complexă ce îmbină teatrul, literatura și activitatea culturală. În cadrul discuției, acesta a explicat cum l-a condus destinul către domeniul traducerilor autorizate, valorificând limba rromani pe care a învățat-o acasă și transformând-o într-un instrument de cunoaștere și recunoaștere identitară.

Totodată, artistul a vorbit despre trecerea de la rromani vorbită la cea literară, despre modul în care și-a aprofundat originile comunității și despre felul în care limba și cultura rromă creează legături între oameni, indiferent de locul în care aceștia trăiesc în lume. Practic, toți membrii comunității se înțeleg între ei, indiferent pe ce parte a globului sunt.

Actorul Sorin Aurel Sandu: "În procent de 98% - rromii de peste tot se înțeleg între ei"

 

“Am învățat limba rromani de acasă. Sunt vorbitor nativ de limba rromani. Mai mult, am și studiat limba rromani în București. În perioada în care eram student la Politehnică, m-am dus la Universitate să caut limba sanscrită. Aveam eu această pasiune pentru limbile orientale, cum ar fi sanscrita și japoneza. Mi-a zis mie cineva atunci că există curs de limbă sanscrită la Universitatea din București, Facultatea de Limbi Străine. Am zis că mă duc să-l accesez. Am intrat în clădire și am văzut, într-un hol, un indicator cu o săgeată pe care scria ‘Curs de limba rromani’. M-a izbit treaba asta, pentru că era prima dată când am auzit și când am citit ‘limba rromani’. Până atunci, pentru mine, era limba țigănească. Acela era contextul în care trăiam.

Am urmat indicatorul. Am bătut la o ușă. Mi-a răspuns un domn. Mie mi s-a părut că era din neamul rromilor argintari. Sunt mai multe ramuri de rromi. La vremea aceea aveam un feeling, îmi dădeam seama - și acum cumva, dar atunci mai mult - privind o persoană și înțelegeam din ce neam de rromi este. Mi-a deschis acest domn și i-am zis: ‘Bună ziua! Aici este un curs de limba rromani?’ Și mi-a zis: ‘Mișto avilean, avandre lethan’. Adică: ‘Bine ai venit. Poftește înăuntru. Ia loc’. Nu era un domn argintar. Era domnul profesor Gheorghe Sarău, care nu este de etnie rromă, dar este fondatorul catedrei de limba rromani din cadrul Universității din București. În felul acesta am intrat în contact și cu limba rromani academică, cultă, nu doar cea vorbită pe care am învățat-o acasă. Apoi, am intrat în contact cu rromi din lume. Am fost la al cincilea Congres Mondial al Rromilor, în anii 2000.

"Limba rromani se trage din sanscrită"

 

N-am mai ajuns la sanscrită. Am ajuns la o limbă care își are originile în sanscrită. Limba rromani se trage din sanscrită. Este foarte interesant. Mă mai uit la filme indiene și recunosc cuvinte. Potrivit cercetărilor, rromii au plecat din India în urmă cu un mileniu. Mă întreb de atâtea ori cum de eu recunosc cuvinte din limba pe care o folosesc acum, în acest moment, indienii. Sunt actori și oameni care s-au dezvoltat diferit de România. Este ca atunci când spunem că limba română își are originile în limba latină.

Limba sanscrită, ca și limba latină, este o limbă moartă. Nu se mai vorbește. Există, totuși, sute, dacă nu mii de texte în limba sanscrită - texte filosofice, texte religioase, texte fundamentale pentru înțelegerea acestei lumi. Mie, cursul de la Universitatea din București mi-a dat oportunitatea să fac traduceri autorizate, fiind o limbă, să zicem, rromani cultă. Rromii din toată lumea folosesc, în țara în care trăiesc, cuvinte din limba acelei țări. Cum folosim noi limba rromani de aici, cu cuvinte românești, atunci sigur că și cei din Ungaria folosesc și cuvinte ungurești. Am întâlnit italieni care foloseau cuvinte italienești. Erau născuți acolo de generații.

În principiu, într-o proporție foarte mare - din punctul meu de vedere, în procent de 98% - rromii de peste tot se înțeleg între ei. Limba, baza, este aceeași. Că vin particularitățile acestea, care sunt date de context, de influența limbilor țărilor în care trăiesc, asta este altceva. Am avut ocazia să vorbesc cu rromi din toată lumea, inclusiv din Australia. Erau rromi care au emigrat în Australia din spațiul balcanic, din spațiul sârbesc, în urmă cu 50 sau 60 de ani. Gândiți-vă că în America au plecat români pe la 1800 și ceva. Au plecat și rromi prin toată lumea după dezrobire. După ultimul act al dezrobirii au găsit o cale liberă spre alte țări.

Am vorbit cu rromi din Suedia care îmi povesteau despre bunicii lor, care aveau origini române. Chiar foloseau cuvinte românești. Tinerii aceia nu au avut contact cu România niciodată”, a explicat Sorin Aurel Sandu.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

Youtube video image

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

