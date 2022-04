Cum poți vopsi ouăle de Paște cu ingrediente bio. Metode ieftine și foarte sănătoase

Vopsitul ouălor de Paște reprezintă activitatea preferată a românilor, în preajma Sărbătorilor Pascale, de la mic, la mare. Anul acesta însă, puteți opta pentru alternativele bio ale culorilor preferate, pe care să le obțineți din diferite fructe sau legume. Procedeul este unul foarte simplu și sănătos. Oana Iliescu a dezvăluit, în exclusivitate pentru Spectacola, cum putem vopsi ouăle de Paște cu ingrediente naturale.

“Chiar dacă nu ies perfect ouăle colorate natural, avantajul lor este că rămân naturale, tocmai din acest motiv am ales să le vopsesc așa. Am tot încercat verdele în fiecare an, ba cu urzici, ba cu spanac, dar nu mi-a ieșit.”, a spus Oana Iliescu, proprietar de restaurant, pentru Spectacola.

Cum obținem culoarea albastră

“Culoarea albastră o putem obține foarte ușor din varză. Luăm varza, o tăiem felii și o punem la fiert. Separat, scoatem ouăle din frigider cu cel puțin înainte cu o oră. Acestea trebuie să fie la temperatura camerei, pentru a nu se crăpa când le punem la fiert. După, le degresăm foarte bine și le punem la fiert. În apă punem puțină sare și le lăsăm la foc mic, tot pentru a nu crăpa. Varza se fierbe cam jumătate de oră, după care se scot frunzele și se pun ouăle în apă, cu puțin oțet și se lasă acolo peste noapte, așa se prinde culoarea mult mai bine. A doua zi le scot, le ung cu puțină slănină pentru luciu. Ies perfecte, un albastru foarte frumos.”, a dezvăluit aceasta.

Ce ingredient folosim pentru culoarea galbenă

“Culoarea galbenă iese foarte bine cu turmeric. Se fierbe turmericul, maxim 10 minute, după care urmăm aceeași procedură de mai sus.”, a continuat Oana Iliescu.

Cum obținem cafeniu/violet

“Cu cafea mai putem face, pentru a obține un cafeniu. Fierbem cafea, după care o strecurăm. Ies puțin pătate ouăle, dar e ok. Eu am mai încercat cu afine și ies un violet. La fel ca la varză, le-am fiert foarte bine, iar în sirop am pus ouăle.”, a mai dezvăluit aceasta.

Sfecla, ingredientul cheie pentru “roșu”

“Pentru roșu, folosim sfecla roșie. O tăiem cubulețe, o punem la fiert. Să nu uităm să punem și aici oțet, care are rolul de a fixa culoarea pe ouă și nu va exista riscul de a ne trezi cu culoare pe mână.”

