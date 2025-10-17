Cum poate România să valorifice utilitatea, eficiența și avantajele programului SAFE pentru modernizarea Forțelor Armate

Cu o finanțare europeană de până la 150 de miliarde de euro, SAFE poate sprijini modernizarea sistemului militar românesc, dezvoltarea industriei naționale de apărare și creșterea influenței țării în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Comisia Europeană a anunțat în septembrie alocările financiare destinate țărilor din Europa de Est prin programul SAFE. Potrivit datelor publicate, Polonia va putea accesa până la 43,7 miliarde de euro, România până la 16,7 miliarde de euro, iar Ungaria până la 16,3 miliarde de euro.

Aceste sume reprezintă plafoanele maxime disponibile pentru achizițiile eligibile în domeniul apărării, însă nu sunt fonduri garantate. Programul SAFE este un instrument important pentru modernizarea militară, dar nu o este însă o soluție miraculoasă. Succesul României va depinde de capacitatea autorităților de a combina sprijinul financiar european cu investițiile naționale și de a evita cheltuielile rapide pe termen scurt care pot afecta obiectivele strategice pe termen lung.

Printre prioritățile României se numără înlocuirea puștilor AK-47 cu arme standard NATO, achiziția sistemelor de apărare antiaeriană cu rază scurtă Mistral 3, extinderea flotei de vehicule blindate Piranha V, cumpărarea de mașinilor de luptă pentru infanterie (MLI) și de camioane tactice IVECO, precum și modernizarea infrastructurii critice, inclusiv a autostrăzilor destinate mobilității militare rapide.

Dacă aceste investiții vor fi gestionate eficient și transparent, România ar putea să își modernizeze forțele armate, să creeze locuri de muncă, să atragă investiții străine și să consolideze industria națională de apărare, devenind totodată un actor regional mai influent în domeniul securității.

Proiecte cheie de modernizare: de la arme individuale și vehicule blindate, la infrastructură strategică

România analizează în prezent mai multe proiecte majore de apărare, aflate în consultare publică. Una dintre priorități este înlocuirea puștilor AK-47 de proveniență sovietică cu arme moderne, conforme standardelor NATO. Programul are o valoare estimată de 440 milioane de euro și acoperă șase categorii de arme individuale. Un alt proiect important îl reprezintă achiziția mașinilor de luptă pentru infanterie (MLI), propusă printr-un proiect de hotărâre de guvern, care urmărește înlocuirea vehiculelor învechite și asigurarea interoperabilității cu forțele NATO. De asemenea, apărarea antiaeriană se află printre prioritățile principale: România intenționează să cumpere 231 de sisteme portabile Mistral 3, în valoare de aproximativ 662 milioane de euro.

Guvernul ar trebui, totodată, să acorde o atenție sporită pentru a doua fază a programului Piranha V, pentru achiziția de camioane tactice IVECO precum și pentru investițiile în infrastructura critică pentru mobilitate militară. Modernizarea autostrăzilor și a rețelelor de transport va permite deplasarea rapidă a trupelor și sistemelor pe teritoriul României și spre flancul estic al NATO. Dacă aceste investiții vor fi gestionate strategic, ele pot consolida securitatea națională, pot întări industria românească de apărare prin transfer de tehnologie și pot crea locuri de muncă bine plătite. Totuși, este esențială o evaluare preliminară riguroasă pentru a determina capacitatea României de a atrage și finaliza contracte SAFE în termenul stabilit. O astfel de analiză ar permite gestionarea eficientă a contractelor de achiziție și infrastructură, identificarea eventualelor blocaje, optimizarea resurselor și respectarea termenelor de implementare.

Pentru a beneficia pe deplin de programul SAFE, România trebuie să evite capcana achizițiilor rapide și superficiale, care aduc avantaje limitate pe termen lung și puțin impact economic intern.

Deși SAFE impune un conținut european de minimum 65%, acest lucru nu garantează beneficii directe pentru economia României, deoarece producția poate avea loc în alte state membre ale Uniunii Europene. Pe termen lung, România are nevoie de o strategie clară, bazată pe licitații competitive care să includă cerințe ferme pentru producție locală și transfer de tehnologie. Țara noastră are deja exemple de succes, precum: linia de producție Piranha V realizată împreună cu GDELS; fabrica Iveco Defense Vehicles; parteneriatul cu Otokar pentru vehiculele Cobra II din Mediaș; viitoarea fabrică de obuziere K9 în colaborare cu Hanwha Aerospace.

Aceste proiecte au generat și vor continua să genereze sute de locuri de muncă bine plătite și investiții industriale semnificative, ceea ce demonstrează că industria românească de apărare poate respecta standardele NATO. România nu trebuie să rateze șansa de a sprijini și integra întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din domeniile strategice în lanțurile globale de aprovizionare, și astfel, consolidându-se o bază industrială de apărare solidă și competitivă pentru țara noastră.

Vehiculele de luptă pentru infanterie, un test al planificării strategice

Achiziția mașinilor de luptă pentru infanterie (MLI), în valoare de aproape 3 miliarde de euro pentru 246 de unități, reprezintă cel mai mare program de achiziție militară al României din acest an și necesită o abordare strategică bine gândită. Programul a fost deja aprobat de CSAT și de Parlament, iar acum așteaptă avizul final al Guvernului. Marile companii internaționale, precum Rheinmetall, Hanwha Aerospace, Otokar și BAE Systems, și-au exprimat interesul pentru participare.

Totuși, o decizie grăbită ar putea pune România într-o poziție dezavantajoasă. Din cauza cerințelor programului SAFE, multe companii non-europene precum General Dynamics, Hanwha Aerospace sau BAE Systems, care dispun de experiență solidă și oferă unele dintre cele mai performante sisteme de pe piață, ar putea să nu se califice. Acest lucru ar reduce numărul de oferte disponibile, ar crește prețul de achiziție, ar limita competiția și, în final, ar putea dezavantaja chiar și statele membre ale UE, care ar avea mai puține opțiuni de selecție. De asemenea, există riscul ca firme dispuse să investească în România să fie excluse din cauza acestor criterii. Dacă România nu își definește un plan clar și realist din timp, multe companii valoroase ar putea fi eliminate din procesul de selecție, ceea ce ar reduce calitatea opțiunilor disponibile.

Viziune strategică: producție locală, interoperabilitate și prosperitate pe termen lung

Pentru a deveni un actor important în industria europeană de apărare, România trebuie să alinieze strategic utilizarea fondurilor din programul SAFE cu bugetul național. Programele deja demarate sau cu potențial de absorbție a fondurilor SAFE în economia națională precum Piranha V, Camioanele Tactice sau infrastructura critică, ar trebui finanțate cu prioritate prin SAFE.

În schimb, noile proiecte care pot genera dezvoltare economică locală, transfer de tehnologie și formarea forței de muncă specializate, precum mașinile de luptă ale infanteriei MLI, sistemele de apărare antiaeriană sau construcția de nave pentru forțele Navale, ar trebui finanțate din bugetul național. Această abordare dublă ar permite valorificarea maximă a fondurilor europene, dar și crearea de locuri de muncă bine plătite, prin transformarea dezvoltării industriale într-un beneficiu economic și social pe termen lung. Organizarea de licitații competitive, care să includă cerințe pentru producție locală, centre MRO (mentenanță, reparații, operațiuni) și facilități de testare, ar putea transforma România într-un hub regional pentru sisteme de apărare terestre, capabil să atragă investiții constante și să întărească securitatea națională.

Comisia Europeană a alocat României până la 16,7 miliarde de euro prin programul SAFE, însă aceste fonduri nu sunt garantate. Accesul depinde de tipul achizițiilor eligibile, iar utilizarea acestui mecanism ar putea chiar crește costul unor echipamente. SAFE este benefic pentru producătorii de apărare, deoarece accelerează procesul de achiziție, dar nu reprezintă o soluție ideală pentru cumpărători. Este, de fapt, un instrument financiar care permite împrumuturi pentru achiziții militare, iar în unele cazuri, alte surse de finanțare pot fi mai avantajoase.

Prin urmare, o utilizare strategică și bine planificată a fondurilor SAFE, alături de resursele naționale, este esențială pentru ca România să treacă de la statutul de consumator și importator la cel de producător și exportator în domeniul apărării. Astfel, cheltuielile se pot transforma în investiții cu impact real pe termen lung.