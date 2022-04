Cum își educă Ilinca Vandici fiul pentru a-și găsi, mai târziu, soția perfectă: „El va face ceea ce vede în casă”

„Încerc de acum să-l cresc astfel încât el să aibă o evoluție foarte sănătoasă, să fie sigur pe ceea ce își dorește.”

„Copilul urmează întotdeauna tiparele părinților. El va face ceea ce are în casă sau cu ce e obișnuit și cu ce a crescut. Drept urmare, eu încerc să-i dau o educație sau să-l formez astfel încât el să poată lua deciziile în viață.”

„Foarte important, nici în ceea ce privește cariera pe care urmează să o aibă, nici în ceea ce privește viața lui personală, eu nu am ce să caut acolo. Copilul meu are și el personalitate, e și el cineva sau ce, e marioneta mea? Exclus, nu d-aia l-am făcut.”

„Vreau să fie capabil să-și ia propriile decizii. Ok, dacă greșește… și eu greșesc și eu am greșit și el are dreptul să greșească. Nu vreau să iau eu decizii pentru el. Nu vreau săi spun: „Asta e bună, asta nu e bună'. În urma căror criterii? Ale mele? De ce trebuie să-i impun criteriile mele?”, a spus Ilinca Vandici în emisiunea Oanei Radu, Dedectorul de Minciuni.

Ilinca Vandici, distrusă de o fostă ispită de la Insula Iubirii: „Ca femeie ai eșuat”

Ispita Bianca Roman, care este în prezent o femeie de afaceri, susține că prezentatoarea „Bravo ai stil!” a devenit un exemplu nociv pentru tinerele generații de femei.

„Sunt mamă. Am o fetiță care, poate, se va uita la Ilinca Vandici, la aparițiile ei prin tot felul de emisiuni tv. Și, cine știe, o va lua drept model, așa cum fac alte mii de fetițe, de adolescente care visează să trăiască în strălucitoarea lume a showbiz-ului”, explică Bianca Roman.

„Ea spune că îi permite orice bărbatului, că dacă o înșală nu e o mare problemă, că bărbatul nu trebuie să se implice în creșterea copilului pentru că trebuie să fie șmecher. Și chiar să își ducă copilul la femei. Cred că Ilinca nu și-a dat seama că acum este văzută de femeile puternice ca o disperată a cărei lume s-a terminat la omul ăsta pe care tu îl numești bărbat și pe care, din spusele tale, îl ține (doar) 10 minute.”

„Dar îi spun, cu sinceritate și chiar cu milă, noi celelalte vedem bărbăția și respectul unui bărbat și când schimbă scutecul sau cumpără o pâine. Nu știu cum ești ca mamă. Din punctul meu de vedere, ca femeie ai eșuat”, a spus Bianca Roman pentru Fanatik.

