Data actualizării: 09:27 29 Sep 2025 | Data publicării: 09:12 29 Sep 2025

Cum au votat moldovenii care locuiesc în Rusia, SUA, China și Ucraina
Autor: Anca Murgoci

alegeri republica moldova Agerpres
 

Rezultatele din diaspora arată diferențe majore în opțiunile electorale ale moldovenilor, în funcție de țara în care trăiesc.

Rusia

„Blocul Patriotic” a dominat scrutinul, cu 67,44% din voturi (2771). PAS a strâns doar 11,66% (479 voturi), urmat de Partidul Nostru cu 8,54% (351). Alte formațiuni au rămas mult sub 10%.

Statele Unite ale Americii

Alegătorii au mers covârșitor spre PAS, care a obținut 87,53% (8113 voturi). „Blocul Patriotic” și Partidul Nostru au avut scoruri marginale, de 2,72% (252) și 2,56% (237).

România 

Moldovenii din țara vecină au votat aproape la fel ca în SUA: PAS a înregistrat 88,12% (25.740 voturi). Blocul Patriotic și Partidul Nostru s-au situat la aproximativ 2% fiecare.

Ucraina

PAS a obținut 78,76% (482 voturi), dar aici „Blocul Patriotic” a adunat un scor mai ridicat, 9,48% (58 voturi).

China

Chiar și în singura secție deschisă, PAS a luat majoritatea: 73,81% (31 voturi). Blocul Patriotic a primit 7,14% (3 voturi), iar restul formațiunilor au împărțit câteva sufragii.

Rezultatele generale din diaspora (296/301 secții)

PAS conduce detașat cu 78,48% (216.268 voturi). Urmează Partidul Nostru (5,54%) și Blocul Patriotic (5,06%).

Imaginea e clară: În Occident, diaspora moldovenească votează masiv pro-european, în timp ce în Rusia electoratul a rămas înclinat către formațiuni cu orientare pro-rusă.

Total:

 

După centralizarea a 2271 din 2274 secții de votare (99,87%), tabloul politic din Republica Moldova se conturează clar.

  • PAS  50,15% (790.827 voturi)

  • Blocul Patriotic  24,19% (381.475 voturi)

  • BE „Alternativa”  7,97% (125.659 voturi)

  • Partidul Nostru  6,20% (97.837 voturi)

  • PPDA  5,62% (88.659 voturi)

Restul formațiunilor politice nu au reușit să depășească pragul electoral, înregistrând scoruri sub 1%. Printre acestea se numără PP PSDE (0,95%), CUB (0,84%), MRM (0,64%), dar și candidați independenți precum Olesea Stamate (0,33%).

 

VEZI ȘI: Paradox cu votul moldovenilor din diaspora. Contrast ironic față de români

 

VEZI ȘI: Lovitură pentru AUR Moldova! Scorul pe care l-a obținut la alegeri

