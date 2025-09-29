€ 5.0772
Data actualizării: 09:41 29 Sep 2025 | Data publicării: 08:59 29 Sep 2025

Paradox cu votul moldovenilor din diaspora. Contrast ironic față de români
Autor: Anca Murgoci

vot-referendum_99634400 Sursa foto: Agerpres
 

Cum au votat moldovenii care locuiesc în diaspora?

Rezultatele votului din străinătate arată o orientare fermă a moldovenilor din Occident către vectorul pro-european. Cu aproape toate secțiile centralizate (296 din 301), PAS a obținut 78,48%, adică 216.268 de voturi din totalul de 275.579 exprimate.

Pe locul al doilea se situează Partidul Nostru cu 5,54% (15.260 voturi), urmat de Blocul Patriotic cu 5,06% (13.943 voturi) și PPDA cu 5,16% (14.211 voturi). Restul formațiunilor au rămas sub prag, cu scoruri de la 2,09% (BE „Alternativa”) până la 0,20% (MRM).

Cu alte cuvinte, diaspora moldovenească a transmis un mesaj puternic anti-rus și pro-european. Iar aici apare contrastul ironic: În timp ce românii din diaspora au fost acuzați că au votat masiv pentru candidați pro-ruși, aceiași români care strigă „Basarabia e România” par să ignore exemplul Basarabiei atunci când ajung la urne.

 

Cum se explică paradoxul

 

Moldovenii din diaspora au trăit direct experiența unei țări aflate între Est și Vest, cu influența rusă încă foarte prezentă. Mulți au emigrat tocmai din cauza instabilității și a guvernărilor corupte susținute de partide cu simpatii estice. Pentru ei, votul pro-european e și un gest de respingere a trecutului.

Românii din diaspora, în schimb, au plecat dintr-o țară deja în UE și NATO. Ei simt că „Vestul” nu le-a adus întotdeauna prosperitatea promisă și, din frustrare, pot fi atrași de discursurile populiste sau „anti-sistem”, chiar dacă acestea vin de la candidați cu simpatii pro-ruse.

Când românii spun „Basarabia e România”, o fac dintr-un impuls identitar și patriotic. Dar în practică, basarabenii arată la urne un vot matur și responsabil, în timp ce românii cad mai ușor în capcana populismului. De aici și ironia: Basarabenii chiar votează pentru Vest, în timp ce o parte din români votează pentru Est.

Total:

 

După centralizarea a 2271 din 2274 secții de votare (99,87%), tabloul politic din Republica Moldova se conturează clar.

  • PAS  50,15% (790.827 voturi)

  • Blocul Patriotic  24,19% (381.475 voturi)

  • BE „Alternativa”  7,97% (125.659 voturi)

  • Partidul Nostru  6,20% (97.837 voturi)

  • PPDA  5,62% (88.659 voturi)

Restul formațiunilor politice nu au reușit să depășească pragul electoral, înregistrând scoruri sub 1%. Printre acestea se numără PP PSDE (0,95%), CUB (0,84%), MRM (0,64%), dar și candidați independenți precum Olesea Stamate (0,33%).

