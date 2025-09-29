€ 5.0772
Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 09:42 29 Sep 2025 | Data publicării: 08:09 29 Sep 2025

Lovitură pentru AUR Moldova! Scorul pe care l-a obținut la alegeri
Autor: Anca Murgoci

vot-urna-alegeri-2_42255500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Lovitură pentru AUR Moldova!

Blocul „Patriotic” se află pe locul al doilea, la o distanță considerabilă, cu 24,31% din voturi. Formațiunea condusă de Igor Dodon a fost susținută de peste 381 de mii de alegători.

Pragul electoral a mai fost depășit de alte trei partide: Blocul „Alternativa” - exact 8%, „Partidul Nostru” - 6,22% și „Democrația Acasă” - 5,64%.

Restul candidaților au obținut sub un procent din voturi

 

Restul partidelor nu au reușit să depășească pragul electoral. De exemplu, partidul AUR din Republica Moldova a obținut un scor aproape de irelevanță la alegerile parlamentare de duminică: Doar 0,10%, adică 1565 de voturi.

Pe de altă parte, partidul politic „Alternativa Acasă” (PPDA), condus de Vasile Costiuc, candidatul susținut de liderul AUR, George Simion, este pe locul al patrulea, cu 5,64%, după centralizarea a majorității voturilor, ceea ce înseamnă că va putea intra în Parlamentul Moldovei. 

Componența noului Parlament ar urma să fie următoarea:

PAS - 55 de mandate

BEP - 26 mandate

„Alternativa” - 8 mandate

Partidul Nostru - 6 mandate

„Democrația Acasă” - 6 mandate

----

 

Total:

 

După centralizarea a 2271 din 2274 secții de votare (99,87%), tabloul politic din Republica Moldova se conturează clar.

  • PAS  50,15% (790.827 voturi)

  • Blocul Patriotic  24,19% (381.475 voturi)

  • BE „Alternativa”  7,97% (125.659 voturi)

  • Partidul Nostru  6,20% (97.837 voturi)

  • PPDA  5,62% (88.659 voturi)

Restul formațiunilor politice nu au reușit să depășească pragul electoral, înregistrând scoruri sub 1%. Printre acestea se numără PP PSDE (0,95%), CUB (0,84%), MRM (0,64%), dar și candidați independenți precum Olesea Stamate (0,33%).

