Cum au încercat doi bărbați să vândă cetățenia română rușilor. Escrocii, condamnați la Chișinău

Doi bărbați acuzați că ar fi facilitat obținerea cetățeniei române pentru cetățeni ai Federației Ruse, în schimbul unor sume considerabile de bani, au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Cazul, documentat de Procuratura Anticorupție împreună cu Centrul Național Anticorupție, scoate la iveală o rețea de trafic de influență ce ar fi funcționat între anii 2016 și 2018, având legături declarate cu funcționari din cadrul Consulatului României la Odesa și al Autorității Naționale pentru Cetățenie din București.

Potrivit anchetatorilor, cei doi se prezentau în fața potențialilor clienți, toți cetățeni ai Federației Ruse, ca având acces direct la funcționari din instituțiile românești menționate. Ei ar fi pretins și primit câte 15.000 de euro pentru fiecare solicitant adult și 7.000 de euro pentru fiecare copil, garantând că dosarele acestora pentru redobândirea cetățeniei române vor fi procesate cu prioritate, fără a respecta ordinea de înregistrare. „Banii erau destinaţi pentru a-i face (n.r., pe funcţionari) să accepte depunerea dosarelor pentru redobândirea cetățeniei române de către cetățenii ruși, ca dosarele să fie lucrate în regim prioritar și nu în ordinea înregistrării lor, pentru aprobarea pozitivă a ordinului de acordare a cetățeniei române și depunerea fără rând a jurământului de credință față de Statul Român la entitatea consulară, pentru depunere fără rând a jurământului fiind percepută o taxă suplimentară ce varia între 1.500 și 1.700 de euro”, au precizat procurorii.

Modul de operare era bine definit: unul dintre inculpați se ocupa de identificarea clienților și colectarea documentelor, în timp ce celălalt ar fi asigurat influența promisă asupra funcționarilor consulari. În total, cei doi ar fi obținut ilegal peste 170.000 de euro din astfel de tranzacții.

Instanța a pronunțat pedepse privative de libertate pentru amândoi, prin cumul parțial al sentințelor. Primul a fost condamnat la șase ani de închisoare, dintre care trei cu suspendare, pe un termen de probă de trei ani, și i s-a interzis să mai desfășoare activități de consultanță pentru obținerea actelor publice timp de patru ani. Al doilea a primit șapte ani și șase luni de închisoare, din care trei ani și nouă luni cu suspendare, cu același termen de probă, și i s-a interzis aceeași activitate pentru cinci ani. De asemenea, instanța a dispus confiscarea a 15.000 de euro de la primul inculpat și 50.000 de euro de la cel de-al doilea, menținând sechestrul aplicat pe bunurile acestora.

Deși și-au negat vinovăția, cei doi au fost declarați vinovați pe baza probelor administrate în dosar. Sentința, pronunțată la data de 11 august, poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile. Între timp, cei doi au fost dați în urmărire în vederea reținerii și plasării în penitenciar.

Procuratura Anticorupție nu a făcut publice numele acestora, subliniind că, potrivit legii, orice persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

