Regele Charles a venit de nenumărate ori în România, fiind îndrăgostit de Transilvania, loc în care și-a cumpărat mai multe case și loc în care și-a pus amprenta pentru păstrarea peisajelor unice și a arhitecturii tradiționale.

Anul 1998 a fost marcat de prima vizită a Regelui Charles, pe atunci Prinț de Wales, în România, atunci când a ținut să includă în turul său, zona Sibiului și Biserica Fortificată săsească de la Moșna, de lângă Mediaș. Auzise de pe atunci de abandonarea bruscă a satelor și era foarte îngrijorat de ceea ce se va întâmpla cu toate casele și bisericile medievale fortificate remarcabile pe care sașii le-au lăsat în urmă.

În această primă vizită în România, Charles, Prinț de Wales, a descoperit în satele vizitate un stil de viață atemporal și durabil, profund integrat în mediul natural din jur, care a asigurat nu doar bunăstarea oamenilor, ci și o extraordinară bogăție de specii animale de toate felurile, de la urși, lupi și râs, până la păsări, insecte și reptile, multe pe cale de dispariție în alte părți ale Europei. Era un lucru rar întâlnit în Europa sfârșitului de secol XX.

Prințul de Wales a fost astfel fascinat și inspirat de bogăția unică a pajiștilor și a pădurilor din Transilvania, neatinse încă de agricultura industrială. Dorința de a inventaria și, astfel, de a contribui la protejarea acestei uluitoare biodiversități, în mare măsură necunoscută la nivel mondial, avea să-i dea mai târziu Prințului ideea de a comanda Florilegiul Transilvania.

Fermecat de tot ce a văzut atunci, Regele Charles a revenit în România aproape în fiecare an, vizitând aproape toate regiunile istorice ale țării. Pasiunea pentru arhitectura tradițională și materialele naturale l-a făcut să aprecieze monumentele și clădirile istorice ale României.

Astfel, cu dorința de a conserva istoria culturală a țării noastre, Regele Charles a ales să achiziționeze două proprietăți în sate transilvănene amenințate de depopulare și ruină, demonstrând valoarea restaurării și păstrării clădirilor tradiționale.

Casa din Viscri a fost una dintre proprietățile pe care Regele Charles le-a ales, fiind achiziționată de Fundația sa Caritabilă în anul 2006.

"Am fost întrebat de multe ori de ce vin atât de des în România, ce o face atât de specială, atât de atractivă? Pentru mine, răspunsul este clar: voi, prietenii mei români - peisajul vostru natural și cultural, tradițiile voastre, dar și capacitatea voastră de a inova și de a schimba. Tot ceea ce reprezentați voi după secole întregi de istorie – identitatea voastră și întregul vostru potențial. Toată energia pe care o puteți pune în mișcare pentru a schimba ceva. Acestea sunt lucrurile care vă fac cu adevărat speciali în întreaga lume”, a spus Regele Charles al III-lea, la momentul respectiv Prinț de Wales, în timpul decernării titlului de Doctor Honoris Causa, acordat de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în anul 2017.

Curtea casei Regelui Charles de la Viscri în care se află expoziția de modă și activism inspirat de tradiție "Cos pentru o cauză" și expoziția de obiecte ceramice "Prezervarea învelitorilor istorice - Paradigma Restaurării" - Foto: Giorgi Ichim

Hambarul în care este prezentă expoziția - Foto: Giorgi Ichim

Casa Regelui Charles de la Viscri - Foto: Giorgi Ichim

Prin Fundația Prințului de Wales din România, înființată în 2015, au fost organizate cursuri și programe practice destinate meșteșugarilor și tinerilor arhitecți cu scopul de a îmbunătăți capacitatea locală de restaurare și conservare a patrimoniului arhitectural.

"Ambulanța pentru Monumente" este unul dintre proiectele inițiate și promovate de Fundația Regelui Charles, un proiect ce a renunit mai multe organizații active în domeniul patrimoniului care iau măsuri rapide și eficiente pentru a proteja clădiri istorice importante aflate în stare de degradare sau în pericol iminent de prăbușire, prin intermediul unor echipe de voluntari si meșteșugari și prin implicarea comunității locale.

Fundația Prințului a depus eforturi pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a turismului rural în România. Casa Regelui Charles din Viscri, precum și casa din Valea Zălanului, au fost concepute ca exemple ale transformării unei simple gospodarii de țară într-un spațiu în care vizitatorii pot aprecia frumusețea arhitecturii tradiționale, pot gusta produse locale și se pot bucura de natura din jur.

Viscri, un sat puțin cunoscut până în 2010, primește acum, an de an, mii de vizitatori din țară și din întreaga lume, atrăgând prin practicarea unui turism rural și cultural care între timp a fost emulat în alte sate din toată România.

Camera Regelui Charles din casa de la Viscri - Foto: Giorgi Ichim

Întrucât majoritatea turiștilor care vin la Viscri sunt dornici să învețe cât mai multe despre legătura pe care Regele Charles o are cu satul, Fundația Caritabilă a Prințului de Wales a decis în 2021 să transforme proprietatea din Viscri într-o casă deschisă publicului care vorbește despre pasiunile și implicarea Majestății Sale în protejarea arhitecturii și meșteșugurilor tradiționale, a agriculturii ecologice durabile, făcută la scară mică, și a biodiversității pajiștilor și pădurilor.

Casa de la Viscri este o mărturie a dragostei pe care Regele Charles o are pentru România, pentru oamenii săi și moștenirea sa culturală. În prezent, casa Regelui Charles de la Viscri este muzeu, iar turiștii nu se pot caza în ea.

Camerele Regelui Charles din casa de la Viscri - Foto: Giorgi Ichim

Camera Regelui Charles de la Micloșoara, din curtea Contelui Tibor Kalnoky

Contele Tibor Kalnoky, un descendent al unei familii nobiliare cu tradiție în Transilvania, ce s-a îndrăgostit de România din scrisorile de dragoste pe care le-a găsit într-un cufăr al bunicului său, în urmă cu mai bine de 30 de ani, a povestit în exclusivitate despre prietenia sa cu Prințul Charles și despre amintirile pe care le are cu acesta în zona Covasnei.

Povestea găsirii casei Regelui Charles din Valea Zălanului e pornit tocmai de la Contele Tibor Kalnoky și v-o povestesc în rândurile ce urmează.

La doar 40 de kilometri de Brașov se află Castelul Kalnoky, alături de casele de oaspeți pe care contele Tibor Kalnoky le-a făcut pentru turiștii ce vor să viziteze și să cunoască zona Transilvaniei. Povestea domeniului Kalnoky a început în secolul al XVII-lea când, în anul 1648, Kalnoky Istvan III consemnează în jurnalul său ridicarea unei case de piatră în Micloșoara. Casa ajunge, din moștenitor în moștenitor, în posesia contelui Dénes Kálnoky, jude regesc în ultima parte a vieții sale.

Destinația principală a fost cea de conac de vânătoare, însă în perioada comunistă este naționalizat și modificat pentru a funcționa drept cămin cultural. Abandonat de autorități, se degradează continuu, ajungând repede într-o stare deplorabilă.

După Revoluție, contele Tibor Kalnoky, a 25-a generație din această familie istorică ce fusese exilată, decide să vină în România și să salveze patrimoniul arhitectural al familiei sale.

Fiind prieteni buni și parteneri în dezvoltarea satelor din Transilvania, Contele Tibor Kalnoky este nelipsit din toate vizitele Regelui Charles din România.

Atât casa de la Valea Zălanului, cât și camera sa din Micloșoara pot caza oricând turiști.

Camera Regelui Charles din casa de oaspeți de la Micloșoara, a Contelui Tibor Kalnoky - Foto: Giorgi Ichim

La Micloșoara, am avut norocul să dorm în camera în care Regele Charles vine an de an. Și deși mă așteptam să găsesc detalii luxuriante, odată ce am intrat în casă mi-am dat seama de ce Regele Charles a ales aceste zone. Liniștea profundă, simplitatea și motivele tradiționale din toate aceste locuri te fac să uiți pentru câteva minute, ore sau zile de toate grijile, problemele și stresul zilnic.

Camera Regelui Charles din casa de oaspeți de la Micloșoara, a Contelui Tibor Kalnoky - Foto: Giorgi Ichim

Casa de la Valea Zălanului, o întâmplare incredibilă. Cum a ales Regele Charles, din întrega lume, exact Transilvania

În anul 2013, Regele Charles a decis să-și mai ia o casă în Transilvania, de data aceasta o casă a lui, o casă în care să se poată refugia. Astfel, în anul 2013, Regele Charles a decis să-și cumpere casa din Valea Zălanului, județul Covasna.

Povestea găsirii casei din Valea Zălanului este cu totul specială, și mi-a fost spusă în exclusivitate chiar de Tibor Kalnoky, contele îndrăgostit de România și unul dintre cei mai buni prieteni ai Regelui Charles.

"Regele Charles a venit aici acum două decenii și a văzut ceea ce facem noi aici, la Micloșoara, cu restaurarea castelelor și a caselor. L-am invitat o dată și atunci când a plecat a spus că-i place ceea ce facem și că e exact ceea ce vrea și el să facă.

Și el căuta un mic colț de rai pentru el, personal, și ne-a întrebat dacă putem colabora. El mi-a descris locul ideal pe care-l are în imaginație. Eram la cină, la Micloșoara, și așa cum a descris el, eu am spus: Eu deja am auzit de locul ăsta, cred că-l cunosc.

Și am spus hai că schimbăm puțin programul și să mergem pe jos, de la Micloșoara, prin dealuri, și să vedem unde ajungem. Am plecat a doua zi, ne-am dus 18 kilometri pe jos, prin dealuri, ne-am oprit la o stână unde ciobanii ne-au oferit ceva cașcaval, apoi am mers mai departe și seara am ajuns la Valea Zălanului. Am coborât în dealuri la o casă, acolo unde el s-a oprit și a spus: Asta e exact casa din visurile mele. Atunci am spus ok, haideți că începem lucrarea. El a cumpărat casa respectivă, era casa principală a satului.

Valea Zălanului este un mic cătun, acolo unde familia Kalnoky a înființat prima sticlărie din ținutul Secuiesc, în anii 1600. Asta era casa principală, unde era supravegherea din sat. El a cumpărat această casă și împreună am restaurat-o și renovat-o", ne-a povestit Contele Tibor Kalnoky.

Casa Regelui Charles de la Valea Zălanului - Foto: Giorgi Ichim

Valea Zalăului se află la poalele munților Carpați, în Transilvania, iar despre locul în care Regele Charles și-a ales casa pot spune că este un colț de Rai, un loc în care odată ajuns, timpul se oprește în loc, iar natura și arhitectura tradițională a zonei te introduc într-o adevărată poveste.

Departe de oraș, departe de lume, Regele Charles a găsit fix locul pe care și l-a imaginat dintotdeauna.

De altfel, se poate spune că peisajul său cultural este unic în Europa. Cel mai apropiat oraș de Valea Zălanului este la 20 km, iar cele mai apropiate sate sunt la 6 km. De acolo, pe un drum de piatră și cu natură în orice unghi ai privi, drumul îți taie răsuflarea.

Odată ajuns la casa Regelui Charles din Valea Zălanului și odată ce deschizi poarta curții sale, aerul regal, combinat cu cel al naturii te lasă mut te uimire. Pârâuri mici curg prin vale și traversează proprietatea Regelui Charles, iar în curtea sa regăsești unele dintre cele mai bogate biodiversități, pajiști cu flori sălbatice, miros și sunete de natură pură.

Casa Regelui Charles de la Valea Zălanului - Foto: Giorgi Ichim

Micul cătun al Văii Zălanului a fost atestat documentar pentru prima dată în secolul al XVI-lea ca aparținând lui Bálint Kálnoky din Kőröspatak, unul dintre strămoșii transilvăneni ai fostului Prinț de Wales, Regele Carol. Familia a fondat inițial o fabrică de sticlă în această parte a dealurilor, care între timp a încetat să mai existe. În prezent, în sat trăiesc aproximativ 120 de locuitori.

Fostul Prinț de Wales, Regele Carol, deține proprietatea care fusese construită pentru fostul "judecător" care supraveghea fabrica de sticlă și satul. Aceasta este compusă din mai multe clădiri și are un petic de pădure și pajiști cu flori extinse, cu izvoare minerale și mici pârâiașe care îi aparțin. Proprietatea este caracterizată de o biodiversitate bogată în plante, insecte, păsări, ciuperci și mamifere mari, inclusiv urși.

Și când spun că Valea Zălanului este un loc cu totul inedit, ei bine, nu pot să nu menționez că în pădurile de aici, în lunile mai și iunie, crește una dintre cele mai rare și mai spectaculoase orhidee din Europa, Lady Slipper, din care a supraviețuit până în prezent un singur exemplar sălbatic în Marea Britanie.

