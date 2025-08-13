Cum a reușit o mamă singură, până acum copleșită de datorii, să ajungă să câștige mii de euro lucrând doar două ore pe zi

Află în articol cum a reușit o femeie care nu mai putea scăpa de datorii să ajungă să câștige mii de euro lucrând doar două ore pe zi.

La un an după ce era plină de datorii și trăia pe carduri de credit, Roxanne Freeman, mamă singură din Leicester, își câștigă existența postând recenzii de haine pe TikTok – și spune că această schimbare i-a dat nu doar stabilitate financiară, ci și încredere în sine.

„A fost punctul meu de cotitură – mi-a crescut încrederea, am început să cred din nou în mine”, spune Roxanne Freeman, ân vârstă de 36 de ani.

Până anul trecut, trăia peste posibilitățile sale și își folosea cardurile de credit pentru a-și întreține familia, ajungând la datorii de 13.000 de lire.

Totul s-a schimbat în februarie 2024, când, pe lângă jobul de consultant la Slimming World, a cumpărat o rochie de pe TikTok Shop și a filmat un clip în care o proba, pe care l-a postat pentru cei 1.000 de urmăritori ai săi. În doar o săptămână, a câștigat 200 de lire din comision – 10% pentru fiecare rochie vândută prin linkul din videoclip.

Cât câștigă pe lună

„În a doua lună am făcut 600 de lire, apoi a crescut tot mai mult. Acum câștig până la 5.000 de lire pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi. E incredibil”, spune Roxanne, care are aproape 50.000 de urmăritori și a renunțat la jobul de consultant, scrie BBC.

Veniturile îi variază de la lună la lună, dar au fost suficiente pentru a-și plăti datoriile și pentru a le oferi copiilor ei, de 6 și 10 ani, experiențe noi.

„Am fost în vacanță – băiatul cel mic nu mai fusese niciodată în afara țării”, povestește ea.

Deși uneori are momente de nesiguranță, Roxanne spune că această sursă de venit i-a schimbat viața. „Poți să-ți pierzi oricând un job. TikTok mi-a adus nu doar bani, ci și libertatea de a-mi gestiona viața așa cum vreau”, a mai spus femeia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News