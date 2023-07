Cum a închis statul român o fundație care avea grijă de peste 100 de copii. Preotul Gabriel Cazacu, despre lupta cu o misiune imposibilă / Video

„Înțeleg că desfășurați o activitate impresionantă. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre momentul în care aveați peste 100 de copii la masă, în fiecare zi, la așezământul pe care l-ați construit și pe care statul român l-a închis la un moment dat.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Din mila Domnului am fost directorul unei case de copii, Fundația Sfânta Macrina. Timp de mai bine de 20 de ani am condus această fundație. Acolo mi-am crescut copiii, acolo au învățat să meargă, acolo au mers la școală, acolo au învățat să scrie.

Fundația Sfânta Macrina, o inițiativă socială a Asociației Ecumenice a Bisericilor din România, adică bisericile creștine din România reunite într-o asociație, și-au dat mâna și pe fondul acuzelor referitoare la copiii străzii din ani '90. Bisericile au creat un centru care să vină să ajute acești copii care se nășteau, locuiau și trăiau în canale, mai ales în București.

O mână de oameni inimoși, printre care m-am numărat și eu, am coborât în canale, am luat copiii de acolo, i-am spălat și am mers la școală cu ei. Astăzi am marea bucurie, și o satisfacție personală pe care nu am cum să o maschez, că acești copii sunt extraordinari, au crescut, au familii, sunt niște oameni extraordinari și consolidează PIB-ul României în fiecare zi, mulți dintre ei făcându-ne cinste prin viața, pregătirea și prin ceea ce au acumulat în această viață.

Așezământul trăia din donații din niște angajamente, din niște parteneriate cu instituțiile statului român, cu Direcția de Protecție a Copilului, cu Primăria Sectorului 2, cu voluntari interni și internaționali.”, a spus preotul Gabriel Cazacu.

„Așezământul respectiv, notoriu, avea o faimă foarte bună la vremea respectivă, a fost închis după Colectiv. Cum s-a întâmplat asta? Era ridicat de la zero.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Din păcate, normele de protecție la incendiu, celebrul aviz ISU, noi nu l-am putut obține pentru că în ciuda tuturor eforturile pe care le-am derulat. E aproape imposibil să întrunești toate aceste recomandări. Adică o organizație care trăiește din donații, din sponsorizări, nu poate plăti în 3 luni, care era un termen de grație. Nu poți să cumperi 100 de uși anti incendiu, nu poți să adaptezi o clădire să aibă un hidrant interior, perdele de apă, ceva de o tehnologie foarte înaltă. Noi trebuia să creștem copiii, să-i îmbrăcăm, să mergem la școală, să avem și activități, timp liber, să mergem într-o tabără. Nu am putut avea un buget.", a spus preotul Gabriel Cazacu.

„Clădirile oficiale în care își desfășoară activitatea instituțiile statului nu au această tehnologie.”, a punctat Bogdan Chirieac.

„Este adevărat, dar ei nu găzduiesc copii zi și noapte, sau bătrâni.”, a completat preotul.

„Și atunci, mai bine trimitem copilașii aceia pe stradă, nu?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„S-au găsit formule de reintegrare în locuințe mai mici, în apartamente sociale și dat fiind faptul că era și o directivă europeană în acest sens, ca marile colectivități de tineri și de copii, de pe vremea aceea, să fie dizolvate și să fie reorganizate în centre de tip familial. Așa a fost la vremea aceea.”, a spus preotul Gabriel Cazacu la DC News.

