Data actualizării: 23:38 19 Oct 2025 | Data publicării: 23:35 19 Oct 2025

Cum a descoperit cafeaua cafegiul legendar al Bucureștiului, Gheorghe Florescu
Autor: Roxana Neagu

captură video
 

Gheorghe Florescu este cafegiul legendar al Bucureștiului.

Gheorghe Florescu, cafegiul legendar al Bucureștiului, care, din `71, oferă cafea în piața Rosetti, a povestit cum a descoperit cafeaua. 

”E o poveste foarte importantă și acum este chiar interesantă pentru toată lumea. Tata a fost arestat, a fost polițist în Siguranța Statului, brigada a doua contra comuniștilor. Și fiind detectiv clasa întâi, a fost arestat din ordinul Moscovei, transmis Partidul Comunistului Român și Securitatea Statului, unde era tatăl lui Petre Roman. 

(...) Și eu aveam nașul meu, care fusese mare proprietar de case, de fabrici de mezeluri, prăvălii de mezeluri, magazine de mezeluri și avea o casă naționalizată. (...) Mașina de prăjit era în spate, în curtea interioară. Nu era în magazin, că poate n-avea loc sau nu avea coș pentru eliminarea fumului. Și atunci, eu mă așezam lângă mașina de prăjit cafea și luam câte o boabă, câte o boabă, câte o boabă. 8 ani și jumate aveam. Eu sunt născut în 44. Și Baruir Nersesian spunea, „copilule, ia cu zahăr”. Acest armean a trăit  102 ani. Cea mai înaintată vârstă pe care a avut-o un armean în activitate. A murit la New York, la vârsta de 102 ani, a pus mâna pe masă și capul pe mână și așa s-a dus. Înconjurat de clienți și de familie” spune Gheorghe Florescu, pentru Ionuț Vulpescu, în Avangarda. 

cafea
