Cultura, văduva neagră a societăţii româneşti? Bulai: O dimensiune anemică! La Operă în Jena, între spectacole, îţi dădeau şampanie şi pişcoturi. La Teatrul Naţional n-au nici cico!

Jurnalistul Val Vâlcu şi sociologul Alfred Bulai au avut o discuţie interesantă pe tema culturii româneşti, prin comparaţie cu ce se întâmplă în afară.

"Cultura este văduva neagră a societăţii româneşti, tocmai pentru că mentalitatea noastră nu este că ar fi utilă la ceva (n.r. cultura). Adică, pare aşa o chestie pe care trebuie s-o avem şi noi... Sunt societăţi care trăiesc doar din cultură! Veneţia, de exemplu, este un oraş care produce. Ia de la stat 50 de miliarde pe an şi dă 70 şi ceva, adică produce 20 şi ceva de miliarde. Din ce? Din rulmenţi? Din tablă? Din maşini? Nu, tati! Numai din turism!" a spus Alfred Bulai.

Val Vâlcu: Plus că mulţi care trec pe acolo îşi iau nişte cioburi de Murano care, să mă ierţi, puteau fi făcute şi la Găeşti! Dar tu ai avut un atelier din ăsta în centrul istoric şi primul loc pe care l-au închis ăsta a fost... nu ştii că era Curtea Sticlarilor?

Alfred Bulai: Toată zona aia de acolo pe Lipscani era cu multe ateliere, şi ateliere foarte vechi. Ideal ar fi fost să dai bani, să le aranjezi... Aia o acum o falsă zonă turistică, bar lângă bar, terasă lângă terasă. Centrul vechi este doar un loc cu terase, n-are nicio altă semnificaţie culturală. Aveau două săli de teatru, Teatrul de Comedie este chiar acolo...

Val Vâlcu: Şi comuniştii lăsaseră Curtea Sticlarilor... dar au băgat în zona respectivă, nu ştiu, magazine de chiuvete, ferometal, chimicale...

Alfred Bulai: Acum, toate spitalele care sunt clădiri vechi, după mine, le faci muzee şi faci spital nou, de la zero, în altă parte, nu merge cu spital după 100 şi ceva de ani! [...] Cât pentru evenimente, trebuie să defineşti acele zone, să ai condiţii sanitare, de acces etc. cât să nu perturbe viaţa cetăţenilor. Uite, în Londra sunt cetăţeni care nu au plătit la Primărie şi fac pe anumite spaţii închise tot felul de giumbuşlucuri. În Covent Garden. Îi lasă şi la metrou... oriunde... toţi sunt cu autorizaţie, e tradiţie! Bucureştiul, din păcate, nu e generos, nu are aşa spaţii, dar poţi să găseşti pe la Parcul Operei şi prin alte părţi, mai sunt spaţii.

Val Vâlcu: Dar trebuie să-ţi dea voie... nu ştii că nici bibliotecile n-au voie să-şi deschidă cafeterii, e atât de complicată procedura birocratică!

Alfred Bulai: Dintr-un hol şi o magazie s-a făcut Clubul Ţăranului Român. Toată lumea zicea... e o golăneală, o şmecherie la mijloc. ce vreau să spun este că astfel de proiecte trebuie să existe. Oricine a fost în străinătate, la muzee, a găsit acolo un restaurant, o cofetărie, o ceva... La Vatican aveau restaurant la ieşire! Adică e de bine! Din păcate, această dimensiune este anemică în România. La Operă în Jena, Germania, între spectacole îţi dădeau şampanie şi pişcoturi. La Teatrul Naţional în România n-au nici cico!

Emisiunea integrală, aici:

