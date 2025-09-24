€ 5.0784
Data publicării: 14:04 24 Sep 2025

EXCLUSIV Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă

Autor: Tiberiu Vasile
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă Inquam Photos / Octav Ganea
 

Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie dezbaterea sesizării privind legea pensiilor magistraților, iar posibila demisie a lui Bolojan rămâne în suspans.

 

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Astfel, posibila plecare a lui Bolojan, în condițiile invalidării legii de către CCR, ar putea ieși din discuție. Totuși, care au fost culisele amânării și cum ar putea Ilie Bolojan să rămână în continuare la Palatul Victoria în ciuda unei eventuale respingeri?

Bogdan Chirieac, Diana Ţache și Mugur Ciuvică au discutat despre toate acestea, dar și multe altele, în exclusivitate, la „Miercurea Neagră”, emisiune ce poate fi urmărită pe DC News și pe canalul de YouTube DC News.

 

"Neoficial, informațiile noastre sunt că data de 10 este mai importantă decât data de 8"

Bogdan Chirieac: “Onorabila Curte Constituțională a amânat, așa cum anticipam cu toții, pentru că ne-au dat pe surse, pe 8 octombrie, decizia. Ceea ce înseamnă o veste proastă pentru poporul muncitor și plătitor de pensii speciale, că în continuare toate procesele vor fi amânate de pe scaun, așa cum se întâmplă din luna august. Dacă dădea verdictul Curtea, poate se opreau. Și dacă dădeau verdictul împotriva magistraților, ce să mai facă? Și așa protestul acesta, care e o grevă, o grevă ilegală, mascată, în care magistrații sunt plătiți cu un salariu întreg pentru că fac grevă, nu e în regulă din niciun punct de vedere.”

Diana Tache: “Aș fi vrut doar să fac o scurtă precizare, apropo de știrea pe care ați dat-o cu amânarea de la CCR. Oficial, amână decizia pentru data de 8. Neoficial, informațiile noastre sunt că data de 10 este mai importantă decât data de 8. Ca atare, sunt curioasă ce o să facă judecătorii de la CCR pe data de 8 și cum o să respingă, teoretic parțial, pe motive de neconstituționalitate, legea magistraților, pentru că pe 10 este ECOFIN-ul programat.”

Bogdan Chirieac: “La ECOFIN, haideți să explicăm, e bine că ați menționat...”

Diana Tache: “Da. Este vorba despre Reuniunea Miniștrilor de Finanțe din Țările UE, mai exact Consiliul de Afaceri Economice și Financiare.”

Bogdan Chirieac: “Deci, acolo, dacă Bolojan ar fi demisionat, atunci România avea toate șansele să treacă la junk.”

Diana Tache: “Da. Exact. De aceea am simțit nevoia să fac această precizare neoficială.”

Bogdan Chirieac: “ECOFIN-ul va analiza datele puse la dispoziție de Moody, Standards and Poor’s, Fitch și alte agenții de rating și urmau să ia decizii importante pentru România, inclusiv fonduri europene și așa mai departe.”

Diana Tache: “Categoric. De aceea este important să înțelegem cumva că povestea asta cu amânarea are o legătură directă și clară cu Reuniunea Miniștrilor de Finanțe din Țările UE.”

Bogdan Chirieac: “Ce sugerați dumneavoastră este că ar admite moțiunea ÎCCJ și după ar plasa legea ca neconstituțională.”

Diana Tache: “E un amendament aici. Nu ai cum să treci parțial. Va fi respinsă cu posibilitatea corectării unor puncte de acolo. De exemplu, vorbim despre majorarea etapizată a vârstei la 65 de ani. Acolo sunt trecuți 10 ani, în lege. Nicușor a cerut 15. Acolo o să vină o corectură. Asta îmi spun sursele. Nu e o respingere practică, ci le va spune celor din Parlament să schimbe un paragraf sau două. Doar că există doar două formule: a trece și a pica. Important e și cum pică. Una e să declare o lege neconstituțională cu totul și atunci s-a terminat cu ea, iar alta e să declare neconstituțional un paragraf sau două, ca ele ulterior să fie modificate în Parlament. Domnul Bolojan poate să se agațe de acest subiect și să spună: ‘Domne, nu a fost respinsă în integralitate. Am corectat-o, am trimis-o înapoi, prin urmare nu am de ce să plec’.”

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: 

Urmăriți DCNews și pe Google News

ccr
pensii speciale
miercurea neagra
bogdan chirieac
ilie bolojan
guvern
demisie Bolojan
