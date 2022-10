Cristina Ich spune că nu l-ar mai fi făcut pe Noah dacă-l cunoștea pe Alex Pițurcă. A răbufnit după despărțire: Nu m-a găsit la gunoi

”Regina Instagramului” și-a anunțat fanii cu privire la despărțire, făcând mai multe afirmații controversate. Aceasta recunoaște că s-a aruncat cu capul înainte, îndrăgostită fiind, și i-a oferit un copil unui bărbat care s-a dovedit mai îndrăgostit de ieșiri și distracții. Mărturisește deschis că, dacă l-ar fi cunoscut cu adevărat pe Alex Pițurcă, astăzi fiul lor nu ar mai fi existat. ”Noi am făcut copilul ăsta extrem de repede” spune ea.

”Dacă nu-l aveam pe Noah, îmi făceam bagajele și eram plecată în munți, închisă cu lacătul. A fost o perioadă în care voiam să fug de acasă. Nu că nu mai mă înțelegeam. Noi am făcut copilul ăsta extrem, extrem de repede.

Nu că ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste d-aia nebunească! Și eu de el, și el de mine! Cât poți să cunoști un om în trei luni? Nu-l cunoști în 20 de ani! Dar dacă ajungeam să-l cunosc nu aș mai fi ajuns să-l fac pe Noah.

Dacă și el mă cunoștea pe mine era pa, la revedere! La fel și eu dacă îl cunoșteam pe el, pa, la revedere!” s-a confesat Cristina Ich, punându-și cenușă-n cap, conform digisport.

”Alex nu m-a găsit în gunoi”

Cristina Ich, deși cunoscută și apreciază pentru frumusețea sa, care a făcut-o celebră, a dezvăluit că Alex Pițurcă a călcat strâmb și nu o dată.

”Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine… Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică! Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat!

Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile. L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt ok. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea!” a spus vedeta.

Alex Pițurcă este fiul fostului selecționer Victor Pițurcă. Alex și Cristina au împreună un băiețel, pe Noah Alexandru. Deși nu și-au etalat povestea de iubire, iar copilul cu atât mai puțin, așa cum probabil i-ar fi fost tipic ”reginei Instagramului”, acum scandalul dintre ei a ieșit la suprafață ca un vulcan. Relația celor doi, aprinsă la început, a ajuns să fie un scandal mocnit, iar vinovat, din spusele Cristinei, ar fi Alex, căruia nu i-ar fi dăruit băiețelul dacă-l cunoștea cu adevărat, din câte a mărturisit.

”A fost oribil”

Micuțul Noah urmează să împlinească trei ani în 26 octombrie.

Anul trecut, când l-a și expus timid și a spus ”ba seamănă cu mine”, Cristina Ich spunea despre relația sa cu Alex Pițurcă: ”M-am îndrăgostit pe loc de Alex. A fost oribil. Și mama a observat, eram schimbată. A fost dragoste la prima vedere. Și copilul tot așa l-am făcut, dintr-o dragoste nebunească. După 3 luni, l-am anunțat pe WhatsApp că sunt însărcinată. L-a bușit râsul. M-a enervat enorm reacția lui. E haos între noi. Ne certăm din orice. El e Scorpion din ăla, al dracului, uită foarte greu. Mi-a plăcut că era frumos, înalt. Eu vreau să cred că am ales bine. E diferență de 7 ani între noi. Am vrut să facem nunta și botezul în același timp, dar eu voiam să fac ceva special, un moldovenism de-al meu, și el a zis: `băi, femeie, ești nebună? E secolul 21`. Atunci am lăsat-o baltă. Noi locuim împreună și ne e bine așa. Nu sunt geloasă. Îi las libertate”.

