Crin Antonescu sau Victor Ponta? Chirieac dă verdictul după intrarea „disidentului” în cursă: Aritmetica electorală e cinică și nu minte

Bogdan Chirieac e sceptic. Candidatura lui Victor Ponta schimbă complet aritmetica electorală iar prezența lui Nicușor Dan în cursă va face ca mulți liberali să îl voteze pe primarul Capitalei și nu pe Crin Antonescu.

Cert e că Victor Ponta va candida în afara PSD, ceea ce îi va oferi, paradoxal, un avantaj. Într-o campanie violentă și agresivă, Bogdan Chirieac se așteaptă ca Ponta să fie votat de o masă mare a electoratului PSD, chiar dacă susținerea conducerii o are Crin Antonescu. În acest sens analistul nu exclude deloc scenariul în care Ponta ar putea intra în turul II, unde l-ar putea învinge chiar și pe Călin Georgescu.

Pe partea cealaltă a „tabloului” electoral, Chirieac a analizat și candidatura lui Nicușor Dan și Elenei Lasconi. Deși azi cea din urmă nu mai e cotată cu șanse reale, Chirieac nu crede că lidera USR se va retrage și, adevărul e că are toate argumentele de partea ei: În ciuda unui șir interminabil de gafe, Elena Lasconi e singurul candidat din istoria USR care a intrat în turul II al alegerilor prezidențiale.

„Decizia înțeleaptă a PSD ar fi să îi dea cuvântul lui Victor Ponta, indiferent ce va spune. Probabil ar fi fost contondent, dar nu la adresa PSD căci el are nevoie de sprijinul PSD în candidatura sa la prezidențiale, ci probabil va face o analiză asupra candidaturii lui Crin Antonescu. În momentul în care nu e lăsat să vorbească devine disident și în acel moment șansele sale la prezidențiale cresc, în mod paradoxal.

Victor Ponta e un om politic matur, bine pregătit, a trăit și văzut multe, cu bune și rele. E posibil ca multă lume să nu își dea seama în acest moment, dar Victor Ponta are o șansă reală la președinția României. Încă nu s-au stins anumite focuri de acum 10 ani, dar pe măsură ce campania electorală va începe și se va aprofunda, din multe puncte de vedere Victor Ponta are o șansă uriașă la președinția României, chiar și împotriva lui Călin Georgescu. Din acest punct de vedere nu am îndoieli. Faptul că nu va fi oficial din partea PSD cred că paradoxal îl ajută. Electoratul PSD se va vedea mai bine reprezentat de Victor Ponta, decât de oricine altcineva”, a precizat Chirieac.

Aritmetica electorală e cinică și nu minte. Crin Antonescu are un profil corect și onest, dar va trebui să învingă și matematica electorală

„Discursul politic al președintelui Marcel Ciolacu a fost corect în Congresul PSD care l-a nominalizat pe Crin Antonescu candidat la președinție. Nu putea decât să îl prezinte ca un candidat al tuturor românilor. Și, atenție, domnul Crin Antonescu e o persoană profund respectabilă. Nu are semne de întrebare, nu e nici Traian Băsescu sau Klaus Iohannis.

Dar problema este aritmetica electorală care încurcă foarte tare. Cu oricare dintre ei, Victor Ponta sau Crin Antonescu în funcția de președinte al României viitorul țării ar fi unul liniștit. Dar în opinia mea, în momentul acesta Crin Antonescu nu va votat de electoratul PSD, mai ales într-o campanie agresivă așa cum sunt convins că va fi. Pe de altă parte din electoratul PNL o parte importantă îl va vota pe Nicușor Dan care va primi voturi și dintr-o parte importantă a USR.

Doamna Elena Lasconi nu se retrage și pe aritmetică nici nu ar avea motive să o facă. E de fapt singurul candidat al USR care a intrat vreodată în turul II. Că în nord-vestul țării (n.r. - fiefuri PNL) au fost introduse voturi pentru dânsa, asta știm noi care privim datele seci. Ea a luat 19% iar partidul ei 12%. Ce motiv ar avea să se retragă din cursă? Ea va spune, pe bună dreptate, de ce nu se retrage Nicușor Dan care are de îndeplinit o promisiune pentru bucureșteni?”, a conchis Chirieac.

