Crimă terifiantă în Timiș. Un copil a fost ucis și îngropat de alți doi minori

Un copil în vârstă de 15 ani, care a fost dat dispărut de acasă în urmă cu două zile, a fost găsit mort. Mama sa a fost cea care a anunțat Poliția, pe 19 ianuarrie, iar oamenii legii au început căutările pe raza localității Cenei din Timiș, unde locuia tânărul, potrivit Sursadevest.

Anchetatorii au găsit urme de sânge pe stradă și într-o curte din comună, au continuat căutările și au găsit cadavrul băiatului, îngropat în grădină. Se pare că acesta a fost ucis de alți doi minori care au ajuns deja pe mâna polițiștilor.

Polițiștii încearcă acum să stabilească toate circumstanțele crimei înfiorătoare.

Cei doi suspecți au 13, respectiv 15 ani, iar potrivit oamenilor legii, în acest caz ar fi fost implicat și un tânăr de 21 de ani. Acesta nu ar fi participat direct la crimă, ci este un posibil martor.

Victima, în vârstă de 15 ani, a fost îngropat în curtea celui de 13 ani.