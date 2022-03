Credit Suisse, cea mai importantă bancă elveţiană, ar fi cerut să fie distruse documente care ar putea demonstra că a finanţat împrumuturi oligarhilor ruși

Credit Suisse, cea mai mare şi importantă bancă elveţiană, ar fi cerut investitorilor să distrugă orice document care ar putea demonstra că banca a finanţat împrumuturi pentru iahturile şi avioanele de lux ale oligarhilor ruşi, potrivit The Financial Times.

Aceasta mișcare vine în momentul în care SUA, Marea Britanie și UE au sancționat oligarhii ruși în urma invaziei Ucrainei.

Scrisoarea trimisă de banca elveţiană face parte din efortul acesteia de a opri o scurgere masivă de informaţii, în urma căreia conturile a 30.000 de clienţi au fost expuse. În urma expunerii, s-a descoperit că creditorul elveţian a deschis şi administrat conturi ale unor miliardari ruşi şi oameni implicaţi în trafic de droguri, spălare de bani sau corupţie.

La sfârșitul lunii februarie, datele divulgate au dezvăluit că Credit Suisse a gestionat sute de milioane de dolari cu criminali cunoscuți și agresori ai drepturilor omului. Solicitarea Credit Suisse vine după ce The FT a raportat la începutul lunii februarie că banca a folosit instrumente derivate pentru a descărca riscurile legate de împrumuturi de 2 miliarde de dolari acordate oligarhilor și magnaților.

”Credit Suisse respinge cu fermitate acuzaţiile şi concluziile despre presupusele practici de afaceri ale băncii”, a spus banca într-un comunicat, susţinând că aspectele descoperite de reporteri se bazează pe ”informaţii selective scoase din context, care au ca rezultat interpretări tendenţioase ale activităţii băncii."

FT a arătat că o treime din neplata creditelor pentru iahturi și avioane ale Credit Suisse în 2017 și 2018 au fost legate de sancțiunile SUA împotriva oligarhilor ruși.

Credit Suisse a mai fost implicată recent într-un scandal de scurgere de informații care au adus la cunoștința publică averile secrete ale miliardarilor acuzaţi de crime şi corupţia cardinalilor Vaticanului

O scurgere de informaţii „masivă” din interiorul uneia din cele mai mari bănci private din lume, Credit Suisse, a dezvăluit averile uriaşe ascunse în conturile bancare de către diverşi clienţi ai băncii acuzaţi de tortură, asasinate, trafic de persoane şi droguri, corupţie şi felul în care banii proveniţi din astfel de infracţiuni erau spălaţi, informează The Guardian şi The New York Times.

Informaţiile se refereau la conturile a peste 30.000 de clienţi din întreaga lume ai băncii elveţiene si arătau felul în care au eşuat misiunile de audit bancare ale băncii, în ciuda angajamentelor referitoare la renunţarea la clienţi „dubioşi”, precum şi la utilizarea de fonduri provenite din acţiuni ilicite, relatează Digi24.ro.

