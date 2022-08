Cosmina Păsărin recunoaște prin ce trece: Mi-ar plăcea să stau cât mai puțin în aceste stări

"Am învățat cât de importantă este practicarea iubirii de sine. Nu sunt încă la nivelul pe care mi-l doresc, însă am înțeles, în sfârșit, că de acolo pleacă tot și așa reușim să creștem calitatea vieții noastre. Când te iubești pe tine, ai mai multă grijă de sufletul tău, ești mai atent la deciziile pe care le iei, nu ții lângă tine oamenii care n-au o energie bună și spui întotdeauna "nu" atunci când ceva nu este pe placul tău. Nu mai accepți comportamentele nepotrivite ale celor din jur și nu îți este teamă să închei legături care te fac să îți pierzi echilibrul.

Din păcate, nu sunt atât de pricepută precum aș vrea eu la gestionarea emoțiilor pe care le simt atunci când mă supără tare ceva. Mi-ar plăcea să stau cât mai puțin în aceste stări. Parcă în ultimii ani am devenit și mai sensibilă. Mă ajută, totuși, faptul că sunt, din fire, o persoană care are în dotare și mult optimism și acest lucru este ca un buton de reset pe care apăs și reușesc să-mi revin.

Bineînțeles, fac mereu tot posibilul să ies din acele stări, să stau cât mai puțin în ele, să accept că felul în care răspund în fața unei situații deranjante îmi aparține în totalitate, însă întâmpin câteodată dificultăți în a manevra cu ușurință acest tip de gândire care, de altfel, este foarte sănătos", a povestit Cosmina Păsărin pentru viva.ro.

Cosmina Păsărin încă așteaptă să-și găsească persoana potrivită alături de care să poată construi și recunoaște că nu se mai aruncă în relații doar de dragul de-a o face.

"Reperele mele despre relații au trecut prin multe schimbări și nu am mai întâlnit de multă vreme persoane cu care să împărtășesc aceste păreri. Momentan nu sunt implicată într-o relație, nici nu am de gând să mă implic până nu găsesc cu adevărat o persoană potrivită pentru mine. Deși mă aflu într-o perioadă în care cred mai mult decât oricând în puterea iubirii, nu mă grăbesc să intru într-o relație.

În ultimii ani, am mai întâlnit persoane care se joacă cu ideea de a avea o relație, dar nu am mai găsit oameni care sunt dispuși să-și facă adevărata muncă de care este nevoie pentru a construi acea relație sănătoasă și de calitate pe care eu mi-o doresc. Oamenii aceia cu care poți construi relații sănătoase și durabile există, doar că nu am ajuns eu încă la ei. Poate că mai trebuie să trec prin niște etape, poate că mai am lucruri de învățat până să ajung să cunosc acea persoană.

"O relație nu se formează după câteva nopți de amor"

Partea bună e că acest aspect m-a învățat să dezvolt răbdarea, deși nu sunt o persoană care se poate lăuda că are, în general, prea multă răbdare. O relație are, în primul rând, nevoie de oameni capabili de angajament. Curajul și asumarea nu trebuie să lipsească. La fel de importantă este și prezența faptelor, vorbele nu sunt de ajuns. Degeaba spui "te iubesc!", dacă nu susții cu fapte aceste declarații. Este nevoie și de timp pentru a crea o relație.

O relație nu se formează după câteva nopți de amor, iar eu oricum nu înțeleg acele povești care durează trei sau patru luni și pe care unii le consideră relații. Nu îmi plac legăturile complicate, conexiunile superficiale în care simți nesiguranță și confuzie. Prefer să aștept mai mult acum și să încep o relație în care mă voi simți cu adevărat bine. Iubirea ne face mai buni, mai răbdători și ne face viața mai frumoasă", a spus Cosmina Păsărin, într-un interviu pentru viva.ro. Citește mai departe>>

