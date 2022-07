Cosmina Păsărin, în așteptarea persoanei potrivite: O relație nu se formează după câteva nopți de amor

"Reperele mele despre relații au trecut prin multe schimbări și nu am mai întâlnit de multă vreme persoane cu care să împărtășesc aceste păreri. Momentan nu sunt implicată într-o relație, nici nu am de gând să mă implic până nu găsesc cu adevărat o persoană potrivită pentru mine. Deși mă aflu într-o perioadă în care cred mai mult decât oricând în puterea iubirii, nu mă grăbesc să intru într-o relație.

În ultimii ani, am mai întâlnit persoane care se joacă cu ideea de a avea o relație, dar nu am mai găsit oameni care sunt dispuși să-și facă adevărata muncă de care este nevoie pentru a construi acea relație sănătoasă și de calitate pe care eu mi-o doresc. Oamenii aceia cu care poți construi relații sănătoase și durabile există, doar că nu am ajuns eu încă la ei. Poate că mai trebuie să trec prin niște etape, poate că mai am lucruri de învățat până să ajung să cunosc acea persoană.

"O relație nu se formează după câteva nopți de amor"

Partea bună e că acest aspect m-a învățat să dezvolt răbdarea, deși nu sunt o persoană care se poate lăuda că are, în general, prea multă răbdare. O relație are, în primul rând, nevoie de oameni capabili de angajament. Curajul și asumarea nu trebuie să lipsească. La fel de importantă este și prezența faptelor, vorbele nu sunt de ajuns. Degeaba spui "te iubesc!", dacă nu susții cu fapte aceste declarații. Este nevoie și de timp pentru a crea o relație.

O relație nu se formează după câteva nopți de amor, iar eu oricum nu înțeleg acele povești care durează trei sau patru luni și pe care unii le consideră relații. Nu îmi plac legăturile complicate, conexiunile superficiale în care simți nesiguranță și confuzie. Prefer să aștept mai mult acum și să încep o relație în care mă voi simți cu adevărat bine. Iubirea ne face mai buni, mai răbdători și ne face viața mai frumoasă", a spus Cosmina Păsărin, într-un interviu pentru viva.ro.

"O femeie niciodată nu va întoarce spatele unui bărbat cu bun-simț"

"Cred că, indiferent de experiențele prin care a trecut o femeie, ea niciodată nu va întoarce spatele unui bărbat cu bun-simț. Un lucru e clar: pe măsură ce înaintezi în vârstă și trăiești mai multe experiențe, e clar că nu te mai grăbești să intri într-o relație. De ce nu te mai grăbești? Pentru că, în trecut, ai descoperit mai multe tipare și nu mai vrei să repeți acele tipare, pentru că înveți să ai mai multă grijă de tine și nu mai vrei să te expui, nu mai vrei să pierzi vremea cu persoane care nu îți fac bine", a mai spus vedeta.

