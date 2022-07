Amalia Enache le-a cerut prietenilor să nu îi dăruiască obiecte pentru casă: Hai să ne limităm la câteva

"În zona de electrice și electrocasnice, mărturisesc că am fost și eu în categoria aceea de a face sertare special amenajate pentru tot felul de cabluri, despre care nu mai știam de la ce sunt și dacă le voi mai folosi vreodată. Tot felul de telefoane care nici nu mai există pe piață și fusesem atașată că era dintre primele mele telefoane, tot felul de electrice de prin bucătărie primite de la mătuși, părinți, dar pe care nu le foloseam.

În momentul în care am aflat că sunt periculoase pentru sănătatea noastră, am zis: "Gata! Este timpul să le adunăm în niște cutii unde să mă asigur că ele se duc într-un loc unde sunt cu adevărat colectate selectiv, sortate și din ele se extrage ceea ce mai poate fi folosit și nu arse undeva la marginea Bucureștiului ca tot eu să respir acel aer". Cred că oamenii de rând ar face mai multe dacă li s-ar da această posibilitate să avem unde precis să le ducem și să fie la îndemână, așa cum au gândit acești studenți, în niște spații, în centrul Bucureștiului, un spațiu de colectare unde știu că mă pot duce și mă pot debarasa de tot ce nu mai am nevoie în casă de genul acesta", a spus Amalia Enache.

"Nu doresc să mai introduc niciun obiect nou în casă"

Vedeta tv le-a cerut prietenilor să nu îi mai dăruiască obiecte, indiferent de ocazie.

"Le spun tuturor să nu îmi aducă obiecte, pentru că eu vreau să scap de multele obiecte pe care le am: vaze, lămpi, orice, nu doresc să mai introduc niciun obiect nou în casă, niciunul, dimpotrivă vreau să eliberez, pentru că mi-am dat seama că nu le folosesc pe toate. Am făcut asta inclusiv cu vesela și cu farfuriile, la un moment dat și cu oalele. Hai să ne limităm la câteva pe care le folosim și restul toate să se ducă la oameni care chiar au nevoie. Linguri, furculițe, prea multe lucruri în această casă. Odată ce au plecat de la mine, nu stau să jelesc după niște obiecte", a declarat Amalia Enache pentru viva.ro.

"A fost un an al trezirii față de "ațipeala" în care mă băgase 2020"

Spre sfârșitul anului trecut, prezentatoarea tv a vorbit despre cea mai mare provocare a sa din 2021.

"Pentru mine a fost un an al trezirii, cumva, față de "ațipeala" în care mă băgase 2020, când toate schimbările bruște mă cam dăduseră peste cap și mă țineau foarte mult pe loc. "Stay home" se transformase într-un fel de blocaj mental în care nu vedeam prea departe, se estompaseră perspectivele viitorului, ale momentului când urma să ne regăsim între noi, în exteriorul casei. Și cu cât vedeam divizarea în polemicile din online, cu atât cu îmi imaginam cum vom fi din nou după ce toate acestea vor fi trecut. În 2021 am simțit că am putut să mă desfășor mai bine, cred că se produsese deja adaptarea la noua realitate dată de pandemie și am găsit resurse să-mi repornesc motoarele.

Am schimbat grădinița fetiței mele cu una fabuloasă, care e în pădure, așa încât, indiferent de vreme, copiii petrec foarte mult timp afară. Plus că nivelul educațional e nemaipomenit. Asta m-a făcut să o simt pe ea în siguranță și să-mi găsesc timp pentru mine, pe mai multe direcții. Așa am putut să pornesc proiecte noi, pe lângă munca mea de la Știrile PRO TV. Experiența podcastului Cu inima la vedere, realizat împreună cu fundația Hope and Homes for Children România, despre neliniștile părinților din vremurile nostre despre cum ne creștem copiii a fost una dintre experiențele cele foarte bune pentru mine anul acesta”, a zis Amalia Enache într-un interviu pentru Spectacola.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News