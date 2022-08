Corneliu Florin Buicu (PSD): Bani din PNRR pentru modernizarea cabinetelor medicilor de familie

Ministrul Sănătății devine astfel unul dintre primii membri ai Guvernului care accesează fondurile europene atribuite României prin Planul Național de Reziliență și Redresare.

Numărul mare de medici de familie care s-au înscris imediat după lansarea apelului, arată interesul acestora pentru acțiunea ministrului Alexandru Rafila.

Peste 180 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență sunt puse la dispoziția medicilor de familie pentru investiții privind dotarea cabinetelor cu echipamente medicale.

În doar 2 ore de la lansarea aplicației, peste 750 de medici s-au înscris pentru a accesa banii europeni. Dosarele de finanțare se pot depune în continuare pe platforma , până pe 30 decembrie 2022.

În final, 3000 de medici de familie sau asocieri de cabinete medicale de medicină primară vor avea posibilitatea de a realiza investiții în renovarea și dotarea cu echipamente medicale și mobilier (ex: electrocardiograf digital, ecograf portabil, echipamente IT, monitor funcții vitale: frecvență cardiacă, tensiune arterială non-invazivă, pulsoximetrie, temperatură, spirometru digital etc).

Finanțarea va fi acordată cu prioritate cabinetelor medicale din:

– Zonele defavorizate;

– Mediul rural;

– Zonele din urbanul mic;

Pentru dotare cu echipamente și mobilier fiecare cabinet medical sau asociere de cabinete poate accesa fonduri în valoare de 45.000 euro fără TVA, în timp ce pentru renovare pot fi solicitate fonduri de până la 15.000 euro fără TVA

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News