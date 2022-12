Corina Munteanu, PADIR: Saloanele nu au forţă de muncă! Mi-ar plăcea să existe un institut pentru cei care vor mai mult decât un curs de formare profesională

Corina Munteanu, președintele fondator al PADIR Patronatul Antreprenorilor din Industria Înfrumusețării din România, a vorbit în cadrul Mi-Th influencer, emisiune realizată de Mirela Vescan și Thea Haimovitz, despre necesitatea unor studii aprofundate, dacă nu chiar academice, de beauty şi cosmetică în România, în condiţiile în care saloanele de îngrijire şi înfrumuseţare de la noi se confruntă cu un deficit de forţă de muncă impresionant.

"Piaţa este împărţită. Din nefericire, în urma unui ordin emis în 2018, cursurile de cosmetică oferite de către furnizorii de formare profesională au fost stopate pentru o perioadă, până când am intervenit şi am refăcut standardul ocupaţional. Noi, în momentul de faţă, ca şi proprietari de saloane, ne confruntăm cu un deficit al forţei de muncă extraordinar de mare. Şi atunci, dacă am fi trecut brusc de la un curs care durează 9 luni de zile la o calificare care ar dura 3 ani am fi creat o gaură şi mai neagră decât era deja. Practic, timp de trei ani de zile, noi nu am fi avut forţă de muncă deloc. Şi atunci am preferat să rezolvăm problema standardului ocupaţional şi să mergem în continuare pe formarea profesională, dar nu mi-ar displăcea deloc să existe un institut care să ofere posibilitatea celor care îşi doresc mai mult decât un curs de formare profesională, la alegerea lor. Ar fi minunat! Şi ştiu foarte multe persoane care sunt interesate să-şi dezvolte aceste aptitudini şi competenţe, sunt mulţi cei care îşi doresc să treacă la următorul nivel şi care apelează la cursuri în străinătate pentru a se întoarce aici cu un bagaj de cunoştinţe care nu există momentan pe piaţa din România.

Luăm toate variantele în calcul şi încercăm să dezvoltăm cât mai mult partea aceasta educaţională, pentru că este unul dintre obiectivele majore ale PADIR. În urma întâlnirilor, încă din 2012 şi până acum, am descoperit că, de fapt, lipsa educaţiei este cea care provoacă problemele cu care noi ne confruntăm. Şi nu mă refer doar la cei şapte ani de acasă, ci mă refer şi la educaţia antreprenorială, şi la educaţia profesionistului pe toate ramurile sale. Şi de aici am şi pornit, de altfel, toate proiectele importante au plecat de la creşterea standardului educaţiei. Este şi motivul pentru care PADIR s-a implicat în foarte multe evenimente în 2022" a explicat Corina Munteanu.

Emisiunea completă aici:

