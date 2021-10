Copil român, răpit în Italia chiar de lângă mama lui: Mi l-au smuls din mâini. Nu e prima dată

Aceasta a explicat presei italiene că bărbatul are deja un ordin de restricţie şi că nu are voie să se apropie de copil. Ordinul a fost emis la Bucureşti.

"Îl duceam pe David la grădiniţă, când o dubă neagră a tras pe stradă lângă noi. Era un Mercedes Vito cu plăcuţe de România. S-au dat jos trei bărbaţi, doi m-au ţinut pe mine, iar al treilea, tatăl lui David, a smuls copilul din mâinile mele, chiar dacă băiatul ţipa. Copilul nu are amintiri cu tatăl său, pentru că în ultimii trei ani nu a putut da de noi", a declarat Alexandra Moraru pentru Corriere del Veneto.

Răpirea a avut loc la scurtă distanţă de locuinţa tinerei şi a durat câteva secunde. Alexandra a mers ulterior la poliţie şi a făcut plângere, dar a mers şi la un post de televiziune local pentru a da presei imagini cu băiatul răpit. Poliţia a refăcut drumul grupului care a răpit copilul şi a aflat că patru dintre aceştia, inclusiv o femeie, au dormit la un hotel aflat la câteva sute de metri de casa româncei.

"Nu e prima dată. Fiul meu e îngrozit de el"

"Patru zile a stat o fată acolo şi m-a urmărit. Nu e prima dată când Bogdan (n.r tatăl copilului) răpeşte băiatul, s-a mai întâmplat o dată şi acum trei ani, când stăteam în România. Atunci am ieşit la cumpărături şi el a răpit băiatul, iar eu nu am ştiut nimic de el timp de opt luni. Vecinii mi-au trimis atunci poze cu băiatul, care nu era hrănit, era foarte murdar, stătea în excremente. Fiul meu e îngrozit de el. El are deja cinci copii în afară de David. E un infractor. Când poliţia s-a dus să îl recupereze pe David, s-a baricadat cu copilul pe acoperişul unei clădiri şi a ameninţat că se aruncă. Am fugit după tot ce mi-a făcut. Judecătorii mi-au dat mie custodia completă şi el are obligaţia să nu se apropie de băiat", a mai adăugat tânăra.

Bărbatul este căutat acum în toată Italia. Forţele de ordine au primit deja fotografia sa şi a băiatului. În plus, carabinierii fac investigaţii pentru a afla cine sunt ceilalţi membri ai grupului care au lucrat pentru răpirea copilului.