Un copil de 7 ani, legat de un stâlp de pe acoperișul casei și uns cu miere pentru a atrage albinele și țânțarii, ca pedeapsă pentru că a furat. FOTO

Un copil de 7 ani din Egipt a trecut prin chinuri imaginabile. Călăul este chiar tatăl său. Bărbatul și-a torturat cumplit fiul, după ce a aflat că acesta a furat. Totul după ce un vecin a venit și i-a spus că băiatul ar fi sustras ceva. Drept pedeapsă, individul l-a urcat pe copil pe acoperișul casei, apoi l-a legat cu sfori de un stâlp din lemn, l-a uns cu miere și l-a lăsat să fie înțepat de albine și de țânțari, scrie Daily Mail. Cazul șocant a avut loc marți, 25 mai, în regiunea egipteană Qalyubia.

În spațiul public a apărut o fotografie în micuțul Muhammad D. apare întins pe podea cu mâinile legate de un stâlp de lemn, în timp ce sute de insectele roiesc în jurul lui. Copilul avea mai multe pete pe piele, semn că a fost înţepat de albine și de țânțari în repetate rânduri. Deocamdată, nu se știe cât timp a stat copilul pe acoperișul casei. Cert este că micuțul a fost găsit într-o stare „deplorabilă” de către autorități. El a fost transportat de urgență la spital, iar acum se află sub supravegherea medicilor.

An Egyptian schoolboy, 7yrs old, was allegedly tied to a wooden pole by his father&covered in honey to attract bees as punishment for stealing. Cruel punishment reported on May 25 after a neighbour accused him of theft in Qalyubia, Egypthttps://t.co/mbJRPNcPoa via @MailOnline