Copiii lui Gabi Luncă, mărturii după moartea mamei. Premoniția dinainte de a ajunge la spital

Copiii lui Gabi Luncă au făcut mărturii în direct la Antena 3, în emisiunea ”Sinteza Zilei”, după moartea artistei Gabi Luncă.

”Eu nici acum nu accept că mama nu mai e. Vă arăt telefonul meu, acum 25 de minute am sunat-o și nu o dată. O sun zilnic și am vorbit cu dânsa, la început vorbeam ok, simțeam suflul dânsei că nu mai e același. Eu am crescut cu vocea mamei în telefon. Mie mi-au plecat părinții șase luni, în turnee, în America și trei luni pe litoral, iar restul de trei luni rămase pe an mergeau la nunți și botezuri. (...) Au mai fost telefoane, iar la ultima discuție am mințit-o și am remușcări. (...) M-am oferit donator de organe, m-am gândit că vor ceda și rinichii, m-am gândit în primă fază la plămâni, dar v-am spus am fost dispusă să mă contaminez, să ajung pacient ATI ca să pot fi lângă măicuța mea să o îngrijesc”, a declarat Rebeca Onoriu.

Premoniția pe care a avut-o Gabi Luncă

”În ultima noapte în care măicuța mea a fost acasă (...) mi-a cerut să o las ca să se roage. În noaptea aceea am insistat să mă lase să stau la rugăciune (...) Mi-a spus că de câteva seri are o vedenie: o pădure de pomi desfrunziți, în zăpadă, în mijlocul cărora se face o alee cu un gard alb de o parte și de cealaltă. Ea s-a uitat și se întreba oare cine vine pe acea alee. Apoi mi-a zis că a văzut o poieniță de flori și era așa frumos. Draga de ea credea că sunt situații grele din viață pe care le va schimba Domnul în ceva bun. Eu știind boala de care suferă mi-am dat seama că este o premoniție și că Domnul o va scoate din lumea aceasta. (...) Mi-a spus că am făcut foarte bine că am dus-o la spital”, a declarat Estera, una dintre fiice.

”Presiunea prea mare să rămână în spital”

"La Matei Balș a stat șase ore pe hol, fără să mănânce, fără să bea apă. I-au făcut evaluare, i-au dat un tratament (...) și trimisă acasă. Acasă i-am dat tratamentul vreme de patru zile: miercuri, joi vineri. Sâmbătă dimineața a făcut febră și a scăzut saturația de oxigen. (...) Când am dus-o la spital a stat încă patru ore pe holuri. Până a scăzut saturația la 88. A stat acolo, nu erau pacienți. S-a scăpat cineva și i-a spus fiului meu că e Gabi Luncă și că ar fi presiunea prea mare să rămână în spital și atunci au invocat motivul că nu mai au locuri. (...) Am dus-o la Spitalul Județean Ilfov la recomandarea unor prieteni (...) Am apreciat atitudinea acestor medici și am să spun doar cuvinte de laudă pentru că nu au intubat-o. Era lucidă, cooperantă. Abia miercuri i-au făcut CT și ne-a spus că are afectare pulmonară peste 90%. (...) Ultima dată când am vorbit mi-a spus că am făcut bine că am adus-o la spital să nu o cer acasă", a mai povestit Estera.

Gabi Luncă nu știa că are COVID

”I-aș cere iertare că nu i-am spus că are COVID. I-aș cere iertare că am dus-o la spital și că am acceptat să mi-o dea doctorii acasă și nu am insistat să stea internată. I-aș cere iertare că nu am uzat de numele ei ca să ajung la doctori renumiți și să fac mai mult”, a declarat ea, cu lacrimi în ochi.