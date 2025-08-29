Consiliul General al Capitalei alocă milioane pentru consolidarea seismică și energetică a patru imobile

Consiliul General al Capitalei a aprobat alocarea a milioane de lei pentru consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice a patru clădiri din București.

Consilierii generali ai Municipiului București au votat, vineri, aprobarea a patru proiecte importante menite să consolideze seismic și să îmbunătățească eficiența energetică a unor clădiri istorice și de locuit din Capitală. O parte dintre aceste investiții vor fi susținute financiar de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, alături de contribuția Primăriei Capitalei.

Teatrul „Stela Popescu”

Printre obiectivele vizate se numără clădirea Teatrului „Stela Popescu”, situată pe strada Batiștei nr. 1 și înscrisă în Lista Monumentelor Istorice sub denumirea „Palatul Arta”. Lucrările de consolidare și modernizare vor dura aproximativ 30 de luni, valoarea totală a proiectului fiind estimată la 65 de milioane de lei, TVA inclus. Din această sumă, bugetul local va acoperi 21,9 milioane lei. Clădirea, construită între 1932 și 1934, are trei etaje și pod.

Blocul care face parte din Ansamblul de arhitectură „Str. Halelor”

Un alt imobil vizat este blocul de pe strada Franceză nr. 52, colț cu strada Halelor nr. 1, care face parte din Ansamblul de arhitectură „Str. Halelor”. Construit între 1932 și 1934, blocul are cinci etaje și mansardă, cu 36 de apartamente ce adăpostesc 135 de locatari. Modernizarea și consolidarea clădirii sunt estimate la 138 de milioane de lei, TVA inclus, din care 44,1 milioane lei vor fi asigurate de la bugetul local, iar lucrările se vor întinde pe 32 de luni.

Blocul situat pe strada Radu Cristian nr. 1

De asemenea, proiectul include blocul situat pe strada Radu Cristian nr. 1, un imobil modernist construit în 1936, cu șase etaje și mansardă. Cu o suprafață construită de 341 de metri pătrați și 19 apartamente, clădirea va beneficia de lucrări estimate la 58 de milioane de lei, TVA inclus, suportate în parte de Municipiul București cu 17,1 milioane lei, iar durata proiectului este de doi ani.

Ultimul imobil - pe strada Johannes Gutenberg nr. 3

Ultimul imobil inclus în pachetul de investiții se află pe strada Johannes Gutenberg nr. 3, construit între 1937 și 1938. Clădirea are trei etaje principale și două etaje retrase, iar lucrările de consolidare și modernizare sunt estimate la 40,8 milioane de lei, sumă integral suportată de la bugetul local. Durata estimată a lucrărilor este de 24 de luni, notează Agerpres.

Aceste proiecte vizează atât protejarea patrimoniului istoric, cât și siguranța și confortul locatarilor, reflectând angajamentul administrației locale pentru modernizarea și întreținerea clădirilor vechi din Capitală.

