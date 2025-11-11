Congresul SUA avansează spre sfârşitul paraliziei bugetare, dar democraţii sunt divizaţi

După săptămâni de negocieri tensionate, Senatul Statelor Unite a adoptat luni, cu 60 de voturi pentru şi 40 împotrivă, un proiect de lege care prelungeşte actualul buget federal până la sfârşitul lunii ianuarie. Măsura urmează să fie dezbătută de Camera Reprezentanţilor începând de miercuri, iar dacă va fi aprobată, va fi trimisă preşedintelui Donald Trump pentru promulgare. Astfel, una dintre cele mai lungi perioade de „shutdown” din istoria recentă a Statelor Unite s-ar putea încheia oficial.

Blocajul bugetar, început la 1 octombrie, a afectat profund funcţionarea administraţiei federale: peste un milion de angajaţi publici nu şi-au primit salariile, numeroase servicii au fost suspendate, iar transportul aerian a fost grav perturbat, cu sute de zboruri anulate zilnic.

„Hrăniţi pe toată lumea. Plătiţi armata noastră, funcţionarii noştri publici şi poliţia Capitoliului. Puneţi capăt haosului din aeroporturi. Ţara înaintea partidului”, a transmis pe platforma X senatorul democrat John Fetterman, care s-a numărat printre cei opt democraţi ce au susţinut proiectul republican.

Trump salută acordul, republicanii revendică victoria

Preşedintele Donald Trump a salutat votul din Senat, afirmând că „redeschiderea guvernului se va produce foarte curând”.

„Este regretabil că ţara a fost închisă, dar o vom redeschide foarte repede”, a spus liderul de la Casa Albă, optimist în privinţa aprobării rapide a textului de către Camera Reprezentanţilor.

Liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, a apreciat pe aceeaşi platformă că proiectul reprezintă „o cale responsabilă de a pune capăt unui 'shutdown' inutil”, subliniind că prioritatea este plata angajaţilor federali şi redeschiderea instituţiilor publice.

În aceeaşi notă, preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a declarat că „lungul coşmar naţional se apropie de sfârşit”, exprimându-şi încrederea că votul final ar putea avea loc chiar în această săptămână.

Sănătatea, mărul discordiei între republicani şi democraţi

În centrul disputei care a paralizat guvernul american timp de peste 40 de zile s-a aflat chestiunea finanţării asistenţei medicale. Republicanii au cerut o simplă prelungire a bugetului existent, fără modificări, în timp ce democraţii au insistat pentru menţinerea subvenţiilor acordate prin programul de asigurări de sănătate „Obamacare”.

Aceste subvenţii, care sprijină în special familiile cu venituri mici, urmează să expire la sfârşitul anului. Conform organizaţiei independente KFF, costurile asigurărilor de sănătate s-ar putea dubla până în 2026 pentru cei 24 de milioane de americani care beneficiază în prezent de acest program.

Din cauza regulilor Senatului, republicanii, deşi deţin majoritatea, au avut nevoie de voturile unor senatori democraţi pentru a adopta proiectul. Opt democraţi moderaţi au ales să sprijine textul, argumentând că prelungirea blocajului ar fi agravat haosul economic şi administrativ.

„Săptămâni de negocieri au arătat clar că republicanii nu vor discuta problemele legate de sănătate”, a declarat senatoarea democrată Jeanne Shaheen.

„Aşteptarea suplimentară nu va face decât să prelungească suferinţa americanilor din cauza închiderii”, a adăugat aceasta.

Diviziuni adânci în Partidul Democrat

Deşi adoptarea proiectului aduce o gură de oxigen pentru milioane de americani, în interiorul Partidului Democrat tensiunile au izbucnit imediat. Mulţi membri progresişti acuză tabăra moderată că a cedat în faţa republicanilor fără a obţine garanţii solide privind extinderea subvenţiilor pentru sănătate.

Cei opt senatori care au votat în favoarea textului au reuşit doar să obţină o promisiune vagă din partea liderului republican al Senatului privind un viitor vot asupra chestiunii medicale, o promisiune pe care Camera Reprezentanţilor, dominată tot de republicani, nu pare dispusă să o respecte.

Această situaţie a provocat un val de nemulţumire în rândul democraţilor, unii cerând chiar demisia liderului lor din Senat, Chuck Schumer. Deşi Schumer a votat împotriva proiectului, colegii săi îl suspectează că ar fi exercitat presiuni în culise pentru a încuraja compromisul cu republicanii.

O redeschidere cu gust amar

Dacă textul va fi aprobat şi de Camera Reprezentanţilor şi promulgat de preşedintele Trump, administraţia federală va putea fi redeschisă până la sfârşitul lunii ianuarie. Totuşi, experţii avertizează că actualul acord nu reprezintă o soluţie durabilă, ci doar o amânare a unei crize bugetare recurente.

Pentru moment, americanii aşteaptă revenirea la normalitate, reluarea serviciilor publice, plata salariilor restante şi deblocarea programelor sociale, în timp ce clasa politică de la Washington rămâne prinsă într-un joc de putere care riscă să reînceapă peste doar câteva săptămâni.