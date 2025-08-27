Data publicării:

Conflict periculos în Galați: Agresor imobilizat cu gloanțe neletale după ce a amenințat polițiștii

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Foto: Poliția Română
Foto: Poliția Română

Un conflict familial din Galați a degenerat marți după-amiază, când un bărbat înarmat și extrem de agresiv a amenințat polițiștii, fiind rănit cu gloanțe de cauciuc în urma intervenției forțelor speciale.

Marți, 26 august, o dispută familială a degenerat pe strada Emil Racoviță din municipiul Galați, necesitând intervenția poliției după ce un bărbat a reclamat probleme cu socrul său. Situația a escaladat rapid, fiind nevoie de implicarea forțelor de ordine.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Galați, apelul la 112 a fost efectuat în jurul orei 13:50 de un localnic care semnala un conflict cu socrul său. La fața locului s-au deplasat două echipaje ale Secției 4 Poliție, însă acestea s-au confruntat cu un comportament agresiv al bărbatului de 61 de ani, socrul apelantului, „se manifesta extrem de agresiv și era înarmat cu obiecte tăietoare”.

Reprezentanții IPJ Galați au subliniat că situația a devenit periculoasă, agresorul refuzând somațiile polițiștilor și continuând să adopte un comportament violent, punând în pericol atât siguranța persoanelor aflate în apropiere, cât și integritatea fizică a agenților.

Având în vedere gravitatea incidentului, a fost solicitată intervenția unei grupe din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale

Având în vedere gravitatea incidentului, a fost solicitată intervenția unei grupe din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS). Deoarece bărbatul a persistat în violență și a ignorat somațiile, forțele speciale au tras trei focuri de armă neletală cu gloanțe de cauciuc.

În urma intervenției, agresorul de 61 de ani a fost rănit în zona abdominală și transportat de urgență la Spitalul Județean Galați, unde a primit îngrijiri medicale. Medicii au confirmat că starea sa este stabilă.

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a clarifica circumstanțele exacte ale incidentului și pentru a stabili responsabilitățile implicate, potrivit Adevărul.

CITEȘTE ȘI: Polițiștii din Piatra-Neamț au prins un fugar urmărit internațional pentru infracțiuni comise în Austria

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Conflict periculos în Galați: Agresor imobilizat cu gloanțe neletale după ce a amenințat polițiștii
27 aug 2025, 15:20
Magistraților le este interzis, prin lege, să facă grevă. Consiliera lui Bolojan intră dur în magistrații care susțin că independența ține de valoarea salariului
27 aug 2025, 08:49
Decizia justiției în cazul lui Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale
26 aug 2025, 16:16
Proiectul privind pensiile magistraților blochează Parchete și instanțe/ Procurorii bucureșteni și Curtea de Apel București își suspendă activitatea/ Blocaj și-n țară
26 aug 2025, 13:04
Polițiștii din Piatra-Neamț au prins un fugar urmărit internațional pentru infracțiuni comise în Austria
26 aug 2025, 13:08
România U16 feminin rămâne în elita baschetului european: Locul 9 la Eurobasket
24 aug 2025, 16:02
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Conflict aprins între angajați români și străini. Poliția a intervenit de urgență
23 aug 2025, 21:22
Un fost complice al lui Emil Gânj a fost prins în Germania
23 aug 2025, 12:48
Deces în magistratură, mesajul CSM. A murit la doar 52 de ani/ ”Băi, ați nenorocit magistratura”
22 aug 2025, 21:17
Parchetele se iau la ”trântă” cu Stelian Ion în dosarul Nordis
22 aug 2025, 20:08
Unul dintre cei mai căutați infractori la nivel internațional va fi readus în România. Pentru ce a fost condamnat
22 aug 2025, 08:37
De ce au fost puși în libertate mercenarii lui Potra, la cererea procurorilor
21 aug 2025, 19:38
Anunțul Poliției despre cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în Centrul Vechi. Ce a făcut în 13 august
21 aug 2025, 17:08
Înalta Curte, mesaj dur către Guvernul Bolojan: Tăierea pensiilor nu lovește în magistrați, ci în independența justiției
21 aug 2025, 15:34
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
21 aug 2025, 11:02
Decizie definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel Constanța  urmează să se pronunțe astăzi
21 aug 2025, 08:39
Arestat preventiv după ce și-a "fabricat" un denunţ. Ce manevră a încercat unul dintre autorii crimei de la Padina
20 aug 2025, 20:54
Cine este cel care a tras cu pistolul spre terasa Freddo din Centrul Vechi, de șase ori
20 aug 2025, 21:25
Profesor de religie, reţinut după ce ar fi violat o elevă de 14 ani
20 aug 2025, 17:07
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
20 aug 2025, 13:17
Dosarul Nordis: Vladimir Ciorbă scapă definitiv de controlul judiciar
20 aug 2025, 10:18
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
19 aug 2025, 22:48
Magistrații îi cer oficial lui Bolojan să retragă proiectul reformei pensiilor speciale
19 aug 2025, 22:39
A fost desființat DNA Ploiești. Victor Ponta, prima reacție
19 aug 2025, 20:42
Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată
18 aug 2025, 11:15
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
14 aug 2025, 17:59
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
14 aug 2025, 10:08
Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles
12 aug 2025, 15:28
Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare
12 aug 2025, 14:16
Proxenetism în Prahova: Femei obligate să se prostitueze pe DN 1. Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore
12 aug 2025, 13:04
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
12 aug 2025, 12:35
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar
08 aug 2025, 11:54
Zi de doliu fără restricții: UNTOLD, Iliescu și lacunele legislative. Avocatul Bărbuceanu, explicații: Există un singur aspect reglementat strict prin lege
07 aug 2025, 09:17
Românii care au vândut prin olx, pasibili de evaziune fiscală? De unde ia ANAF informațiile: Mi se pare o nedreptate
06 aug 2025, 17:49
Doi judecători, de 65 și 66 de ani, nu au dorit să se pensioneze. Care e motivația lor
05 aug 2025, 14:15
România, față în față cu corupția. Doar 2 din cele 26 recomandări GRECO au fost implementate pe deplin de țara noastră
05 aug 2025, 10:53
Val de critici după poziția CSM față de pensia magistraților: Justiția fie trebuie să tacă, fie să-și găsească alt comunicator
04 aug 2025, 23:21
Condamnarea lui Secureanu, anulată de CAB. Dosarul se reia de la zero după 9 ani
04 aug 2025, 20:43
CSM transmite că vor ”decență politică, salarii și pensii europene”: Soluții simpliste, care nu rezolvă problema
04 aug 2025, 17:11
Schimbare de încadrare în dosarul Georgescu. Fostul candidat, făcut complice ca urmare a implicării în planurile grupării Potra
04 aug 2025, 10:27
Furia străzii a ajuns în instanță. 19 persoane, trimise în judecată în dosarul deschis în cazul violenţelor de la sediul BEC după respingerea candidaturii lui Georgescu
01 aug 2025, 16:26
Dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu: 18 inculpați, audiați pentru „răsturnarea ordinii constituționale”
01 aug 2025, 12:47
Un tânăr din Alba, în arest după ce a violat o minoră și a condus fără permis
01 aug 2025, 13:09
Șefa CSM, ”siderată” de Nicușor Dan
31 iul 2025, 15:48
Două mașini incendiate în București: Un bărbat de 63 de ani, reținut de poliție
31 iul 2025, 14:48
CCR, criticată de fostul președinte Augustin Zegrean: De ce spune că reforma lui Bolojan pentru pensiile magistraților va trece și de când ar trebui aplicată
31 iul 2025, 12:48
Ancheta în portul Constanța, anunț de ultim moment al DNA
31 iul 2025, 09:56
CSM respinge reforma Guvernului în domeniul pensiilor de serviciu: „Prim-ministrul nu are competența de a iniția un astfel de demers”
30 iul 2025, 17:44
Avocatul Bărbuceanu, semnal de alarmă: „Punct sensibil în reforma pensiilor. E neconstituțional”
30 iul 2025, 17:22
Anchetă de amploare în sistemul medical: Medici și farmacişti acuzaţi de decontări ilegale de medicamente pentru boli grave
30 iul 2025, 11:06
Percheziții de amploare la suspecți din clanurile Pian și Purcel, acuzați că racolau femei prin metoda "loverboy"
30 iul 2025, 08:38
Cele mai noi știri
acum 13 minute
Ilie Bolojan, discuții la Palatul Victoria cu agenția de rating Moody’s pe tema crizei bugetare
acum 24 de minute
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
acum 35 de minute
Donald Trump: George Soros și minunatul său fiu din stânga radicală ar trebui să fie acuzați. Nu vom permite acestor nebuni să mai distrugă America
acum 39 de minute
Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6
acum 43 de minute
SUA, operațiuni suspecte pentru secesiunea Groenlandei de Danemarca: Trei americani misterioși ar acționa pe insulă
acum 57 de minute
Tusk îl sfidează pe Nawrocki, după ce președintele suveranist al Poloniei a respins construirea de parcuri eoliene
acum 1 ora 0 minute
Intervenția lui Nicușor Dan de la Palatul Victoria. Avertismentul lui Bogdan Chirieac ”dacă Ilie Bolojan cedează un milimetru”
acum 1 ora 2 minute
Sebastian Popescu, prima reacție în scandalul în care e acuzat de pedofilie
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
acum 8 ore 39 minute
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 26 August 2025
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel