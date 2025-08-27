Conflict periculos în Galați: Agresor imobilizat cu gloanțe neletale după ce a amenințat polițiștii

Un conflict familial din Galați a degenerat marți după-amiază, când un bărbat înarmat și extrem de agresiv a amenințat polițiștii, fiind rănit cu gloanțe de cauciuc în urma intervenției forțelor speciale.

Marți, 26 august, o dispută familială a degenerat pe strada Emil Racoviță din municipiul Galați, necesitând intervenția poliției după ce un bărbat a reclamat probleme cu socrul său. Situația a escaladat rapid, fiind nevoie de implicarea forțelor de ordine.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Galați, apelul la 112 a fost efectuat în jurul orei 13:50 de un localnic care semnala un conflict cu socrul său. La fața locului s-au deplasat două echipaje ale Secției 4 Poliție, însă acestea s-au confruntat cu un comportament agresiv al bărbatului de 61 de ani, socrul apelantului, „se manifesta extrem de agresiv și era înarmat cu obiecte tăietoare”.

Reprezentanții IPJ Galați au subliniat că situația a devenit periculoasă, agresorul refuzând somațiile polițiștilor și continuând să adopte un comportament violent, punând în pericol atât siguranța persoanelor aflate în apropiere, cât și integritatea fizică a agenților.

Având în vedere gravitatea incidentului, a fost solicitată intervenția unei grupe din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale

Având în vedere gravitatea incidentului, a fost solicitată intervenția unei grupe din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS). Deoarece bărbatul a persistat în violență și a ignorat somațiile, forțele speciale au tras trei focuri de armă neletală cu gloanțe de cauciuc.

În urma intervenției, agresorul de 61 de ani a fost rănit în zona abdominală și transportat de urgență la Spitalul Județean Galați, unde a primit îngrijiri medicale. Medicii au confirmat că starea sa este stabilă.

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a clarifica circumstanțele exacte ale incidentului și pentru a stabili responsabilitățile implicate, potrivit Adevărul.

