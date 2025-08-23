Data publicării:

Conflict aprins între angajați români și străini. Poliția a intervenit de urgență

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Polițiștii din Baia Mare au intervenit la miezul nopții pentru aplanarea unui conflict izbucnit între angajații români și străini ai unei firme de mobilier.

Polițiștii din Baia Mare au fost chemați în miez de noapte pentru aplanarea unui conflict izbucnit între angajații unei firme, în timpul schimbului trei, pe fondul unor neînțelegeri interne, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, Florina Meteș.

"Astă-noapte (noaptea de vineri spre sâmbătă, n.red.), în jurul orei 00:10, polițiștii din municipiul Baia Mare au fost solicitați, prin apel unic de urgență 112, de către un tânăr, să intervină pentru aplanarea unei stări conflictuale. De urgență, polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit că în incinta unei societăți comerciale, între mai mulți angajați, pe fondul unor discuții în contradictoriu, a izbucnit un conflict", a precizat Meteș.

Angajați români și străini au intrat în conflict

Potrivit sursei citate, polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice și continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.

Surse apropiate anchetei au menționat că incidentul a implicat angajați români și străini de la o companie producătoare de mobilier, conform Agerpres. 

