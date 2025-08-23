Tragedie în Argeş. Patru morţi şi un rănit, după ce un vehicul s-a răsturnat în zona montană Portăreasa

Patru persoane au decedat şi una este rănită după ce s-au răsturnat, sâmbătă, cu un vehicul în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.



"Am fost solicitaţi să intervenim în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, în cazul unui vehicul răsturnat, existând posibilitatea existenţei unor victime multiple. De urgenţă, către locul indicat colegii noştri au început deplasarea cu mai multe echipaje, însă, din cauza terenului accidentat, nu s-a putut face accesul cu autospecialele, aceştia fiind preluaţi de vehicule de teren", a informat ISU Argeş.



La faţa locului au fost identificate cinci victime, dintre care patru decedate.



"Cea de a cincea victimă este conştientă, de sex masculin, în vârstă de aproximativ 23 de ani, asistată de echipajele medicale. Pentru preluarea acesteia a fost solicitat elicopterul SMURD", a precizat ISU Argeş.



În zona indicată acţionează o echipă mixtă de salvare, formată din pompieri, poliţişti şi salvamontişti.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News