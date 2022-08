Conference League. FCSB - Dunajska Streda. Dică: E important pentru toată lumea!

'Ne aşteaptă o partidă mult mai grea decât în tur. I-am simţit atunci că formează o echipă bună, puternică. Joacă un fotbal ofensiv, sunt agresivi pe faza defensivă, iar noi trebuie să fim pregătiţi pentru aceste lucruri. Trebuie să facem un joc defensiv foarte bun mâine pentru a reuşi un rezultat pozitiv. Vreau să avem atitudine şi unitate, asta îmi doresc la echipa mea. Doar împreună putem face rezultate pozitive. Trebuie să trecem peste ce s-a întâmplat la Mioveni. Asta e altă competiţie, în timp ce în campionat mai sunt multe etape. Noi ne-am pregătit bine, le-am arătat jucătorilor unde am greşit cu Mioveni. Meciul de mâine e important pentru toată lumea pentru că are obiectivul de a intra în grupe, contează mult pentru că vin bani din cupele europene. Practic asigură bugetul pe un an al echipei', a afirmat Dică.

'Mă bucur că suporterii vin alături de echipă'

'Am înţeles că vor fi peste 30.000 de spectatori, mă bucur că suporterii vin alături de echipă. Pentru ei trebuie să facem un joc bun şi să reuşim calificarea. Sper să îi facem mândri. Mie mâine nu mi-e frică de adversar, nu mi-e frică de nimic pentru că ştiu că am pregătit bine jocul, pe băieţi i-am văzut concentraţi şi sper ca tot ceea ce am exersat la antrenament să punem în practică mâine seară. Am încredere în jucători şi cu siguranţă vom face o partidă bună', a adăugat antrenorul.

Dică a precizat că Florinel Coman, accidentat în meciul tur cu Dunajska Streda, ar putea juca mâine

'El se va întoarce azi de la Belgrad (n.r. - unde a făcut recuperarea după ruptura musculară) şi vom vedea în ce stare va fi. Dar nu ar fi primul jucător care merge la refacere în Serbia şi joacă după câteva zile. Îmi aduc aminte de o grămadă de fotbalişti... şi eu am fost în Serbia şi după trei zile am jucat. Eu nu am de unde să ştiu care e secretul de acolo, important e că doamna de acolo îi face bine pe jucători. Din păcate l-am pierdut pe Ovidiu Popescu pentru o perioadă mai lungă, are ruptură de ligamente... el nu poate să meargă în Serbia pentru că nu au ce să îi facă acolo. El a mai trecut printr-o asemenea accidentare. Am vorbit cu el şi sunt sigur că se va întoarce mai puternic. A fost acel ghinion, să calce strâmb, asta e, mi s-a întâmplat şi mie să nu mă lovească nimeni şi să-mi rup genunchiul', a explicat Nicolae Dică.

Tehnicianul nu îşi face mari griji pentru începutul mai slab al echipei sale din campionat: 'Au mai fost echipe care au început rău campionatul şi au reuşit totuşi să câştige titlul. Juventus era la un moment dat pe locul 14-15 după 7-8 etape şi a reuşit după aia să câştige titlul la pas. Noi nu trebuie să ne pierdem încrederea, dar nici campionatul României nu este precum cel al Italiei'.

Nicolae Dică l-a felicitat pe prietenul său Mirel Rădoi pentru numirea în funcţia de antrenor al formaţiei Universitatea Craiova

'Ciudat nu este să fim adversari, pentru că ne-am ales amândoi aceeaşi meserie. Mă aşteptam ca la un moment dat să fim în acelaşi timp la echipe din Liga I. Vom vedea ce va fi când ne vom întâlni, mai sunt destule meciuri până atunci. Vom vedea dacă voi juca împotriva lui în ultima etapă cu titlul pe masă. Că va fi el sau altcineva... important e ca unul dintre noi să câştige campionatul. I-am dat mesaj, îi doresc multă baftă şi sper să reuşească să califice echipa în turul următor. Universitatea e mai puternică acum cu el pe bancă. La naţionala de tineret şi la cea mare a reuşit rezultate bune, a arătat un joc bun, aşa că va fi un plus pentru Craiova', a mai spus Dică.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte formaţia slovacă FC DAC 1904 Dunajska Streda, joi, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru manşa secundă a turului al treilea preliminar al Conference League.

În tur, FCSB s-a impus cu scorul de 1-0. În cazul care va elimina echipa slovacă DAC 1904 Dunajska Streda, FCSB va va juca în play-off cu Viking Stavanger (Norvegia) sau Sligo Rovers FC (Irlanda). Viking a câştigat cu 5-1 primul meci. Bucureştenii ar juca acasă primul meci (18 august), iar calificarea se va decide în deplasare (25 august).

