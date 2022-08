Conference League. CFR Cluj, Sepsi, FCSB şi Universitatea Craiova luptă pentru calificarea în playoff. Meciurile, livetext pe DC News

CFR Cluj - Şahtior Soligorsk

De la ora 20:00, CFR Cluj primeşte vizita celor de la Şahtior Soligorsk. În tur a fost 0-0, astfel că Dan Petrescu a anunţat că ia în calcul chiar şi ajungerea la loviturile de departajare. În acest sezon, CFR Cluj a mai fost eliminată o dată la penalty-uri, de Pyunik Erevan din Liga Campionilor.

"Dacă ați văzut meciul tur, nu sunt diferențe între noi și ei, nici între Belarus și România, nici între Armenia și România. Se poate întâmpla orice.

Nu este diferență nici de lot, nici de bani. Ambele echipe sunt la fel de bune, inspirația și norocul vor aduce calificarea.

Putem avea prelungiri, penalty-uri, unde nu am câștigat niciodată în carieră un meci. Poate mâine va fi primul, cine știe? Va fi un meci foarte echilibrat, împotriva unei echipe la fel de bune.

Cel mai important este să ne calificăm mai departe. Dacă în meciul cu armenii am pierdut și am rămas în Europa, acum am ieși de tot, ceea ce n-ar fi bine pentru nimeni", a spus Dan Petrescu, citat de Digisport.

Djurgardens IF - Sepsi Sf. Gheorghe

Tot de la ora 20:00, băieţii lui Cristiano Bergodi au o misiune dificilă. Trebuie să întoarcă rezultatul din tur cu Djurgardens IF, 3-1.

”Am venit aici pentru a încerca să facem un meci frumos. Să jucăm cu încredere, cu curaj pentru că nu avem nimic de pierdut. După rezultatul din tur, normal că plecăm cu acest dezavantaj de două goluri şi nu ne va fi uşor.

Căutăm să marcăm cel puţin un gol în prima repriză. Eu zic că dacă meciul rămâne în echilibru orice se poate întâmpla, şi al doilea gol pentru că meciul durează 90 de minute, 95 de minute", a precizat Cristiano Bergodi, aflat în Suedia.

FCSB - Dunajska Streda

După victoria cu 1-0 din meciul tur, elevii lui Nicolae Dică sunt favoriţi pe Arena Naţională. Stadionul va fi plin, aşa că suporterii roş-albaştri aşteaptă o victorie la scor.

”Cu peluza închisă de UEFA și zonele tampon respectate cu strictețe, capacitatea Arenei Naționale se reduce la aproximativ 41.000 locuri pe scaune.

În aceste condiții, ne apropiem de sold out!

Se mai întreabă cineva care e adevărata Steaua? Eu mă întreb doar câte stadioane ne-ar trebui joia viitoare dacă trecem de Dunajska Streda”, a fost mesajul lui Mihai Stoica, postat pe contul personal de Facebook.

Universitatea Craiova - Zorya Luhansk

Mirel Rădoi debutează pe banca oltenilor în returul cu Zorya. În meciul tur, oltenii au pierdut cu 1-0. Rădoi nu s-a decis încă ce jucători va trimite din primul minut în teren.

”Aici nu aș vrea să intru în alte detalii, deoarece le-am spune adversarilor ce vom face mâine seară (n.r joi). Toată lumea este pregătită. Primul 11 îl voi decide mâine (n.r. joi) după masa de prânz. În momentul de față, în mare așa, am idee despre primul 11, doar că am câteva semne de întrebare.

În mod normal da, dar egalăm balanța pentru că jucăm acasă, echipa vine după un meci câștigat, vrem să arătăm că în tur a fost o întâmplare”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare partidei cu Zorya.

