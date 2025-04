Conduci corect? Devii țintă în trafic! Exemplul care ilustrează perfect haosul de pe drumurile noastre

"Din păcate, toată lumea se gândeşte la Poliţia Rutieră. Însă Poliţia Rutieră, în toată lumea, se luptă doar cu o mică categorie de participanţi la trafic: cu cei care sunt teribilişti, asumaţi, cei care beau, merg cu viteză excesivă.

La noi poliţia trebuie să se lupte cu toţi participanţii la trafic. Marea majoritate a pietonilor merg pe unde apucă, bicicliştii şi trotinetiştii la fel, şoferii la fel... iar atunci toată lumea aşteaptă ca Poliţia Rutieră să ţină în mână fenomenul siguranţei rutiere. Nu reuşesc. Ar trebui să fie de 10-20 de ori mai mulţi poliţişti pentru că la fiecare pas vezi tot felul de încălcări: unele mai mari, unele mai mici, unele foarte grave, unele doar enervante.

Dacă eu merg şi păstrez distanţa faţă de maşina din faţa mea şi suntem pe 2-3 benzi este deja enervant, pentru că cel de pe banda de lângă mine va considera că e loc şi se bagă între mine şi cel din faţă. Eu am două secunde faţă de cel din faţa mea: merg cu 70 km/h pe DN1, am până în 40 de metri (n.r. - distanţă faţă de maşina din faţă) iar cel de lângă mine consideră că e loc liber şi se bagă şi mă dă mai în spate, ceea ce înseamnă că mă obligă pe mine să stau mai aproape de cel din faţă. Este o încălcare a bunului simţ, o neştiinţă a celui de lângă mine, care consideră că distanţa e mare şi are loc să se bage acolo, dar eu sunt doar la distanţa sigură.

Ce creează povestea asta? Un stres permanent. Dacă stau mai aproape ştiu că sunt în pericol, dacă stau la distanţa corectă, inevitabil intră unul pe spaţiul respectiv", a explicat Titi Aur în cadrul emisiunii De Ce Conducem.

