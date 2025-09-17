Data actualizării: | Data publicării:

Condamnarea fostului şef al CNAS Lucian Duţă, suspendată de Înalta Curte. Va fi eliberat din închisoare

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Condamnarea fostului şef al CNAS Lucian Duţă, suspendată de Înalta Curte
Condamnarea fostului şef al CNAS Lucian Duţă, suspendată de Înalta Curte

ICCJ suspendă condamnarea fostului şef al CNAS Lucian Duţă şi îl eliberează din închisoare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a dispus, miercuri, suspendarea executării pedepsei de 6 ani închisoare primită de Lucian Duţă, fost preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), transmite Agerpres. Acesta va fi eliberat din penitenciar, până la judecarea pe fond a unei căi extraordinare de atac - recursul în casaţie.

Lucian Duţă se află în închisoare din iulie 2022, când a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 6 ani, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a primit o mită de 6,3 milioane euro, în schimbul acordării unui contract din bani publici către două firme de software.

El a atacat decizia printr-o cale extraordinară de atac (recurs în casaţie), admisă în principiu, miercuri, de judecătoarea Adriana Ispas de la Instanţa supremă.

"Admite în principiu cererea de recurs în casaţie formulată de inculpatul Duţă Nicolae Lucian împotriva deciziei penale nr.1049/A din data de 25 iulie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti. Suspendă executarea hotărârii atacate până la soluţionarea recursului în casaţie. Pe durata suspendării executării hotărârii, inculpatul Duţă Nicolae Lucian trebuie să respecte următoarele obligaţii: să se prezinte la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori de câte ori este chemat; să informeze de îndată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte la organul de poliţie în a cărui rază teritorială domiciliază, desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a ICCJ. Dispune informarea instanţei de executare, pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor de suspendare a executării hotărârii şi pentru supravegherea respectării obligaţiilor impuse. Dispune punerea în libertate, de îndată, a inculpatului Duţă Nicolae Lucian. Fixează termen de judecată, în şedinţă publică, la data de 29.10.2025, cu citarea inculpatului şi asigurarea apărării. Definitivă", se arată în decizia instanţei.

Cele două judecătoare care l-au condamnat pe Lucian Duţă, excluse de CSM din magistratură 



Cele două judecătoare de la Curtea de Apel Bucureşti care l-au condamnat pe Lucian Duţă, respectiv Daniela Panioglu şi Alina Nadia Guluţanu, au fost excluse de CSM din magistratură în decembrie 2022, pe motiv că au dezvăluit în motivarea de condamnare faptul că doi procurori de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa au încercat să îl ajute pe Lucian Duţă să scape de acuzaţii. Ulterior, Instanţa supremă a anulat decizia CSM de excludere.

Lucian Duţă a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2018, fiind acuzat că, în perioada 2010 - 2012, în calitate de preşedinte al CNAS, a pretins de la reprezentanţii a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adiţional sau contract pe care l-a semnat în această calitate şi a primit suma totală de 6.300.000 de euro, dintre care 5.500.000 euro prin transferuri bancare şi 800.000 euro în numerar.

Sumele de bani au fost remise lui Duţă fie în numerar (în mai multe tranşe), fie prin virament în contul unei companii offshore înregistrată în Insulele Antile şi cu conturi bancare deschise în Elveţia.

DNA mai susţinea atunci că Lucian Duţă ar fi primit mită în legătură cu încheierea şi derularea unui act adiţional la contractul pentru realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea şi operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România.

De asemenea, el ar fi primit bani în legătură cu încheierea şi derularea unui acord-cadru de servicii ce avea ca obiect furnizarea soluţiei informatice de implementare a Cardului Naţional de Asigurări Sociale de Sănătate şi interconectarea acestora cu Sistemul Informatic Unic Integrat. 

foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

