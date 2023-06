Concluzia lui Dan Negru despre submersibilul Titan

Într-o postare pe Facebook, Dan Negru a vorbit despre „milionarii“ blocați în submersibilul Titan, dispărut duminică seara în nordul Oceanului Atlantic în momentul în care efectua o călătorie către epava Titanicului.

„Milionarii blocați in submarin sunt breaking news din oră in oră. Tot din oră în oră, 300 de copii se prăpădesc din cauza foamei,zic rapoartele ONU. Din oră in oră, și unii și alții. Despre asta e lumea. Un bogat si un sărac au murit in aceeași zi.

Bogatul n-a luat nimic.

Săracul n-a lăsat nimic“, a scris Dan negru pe Facebook.

Submersibilul Titan a dispărut duminică seara

Submersibilul Titan, care ducea turiștii să vadă epava Titanicului, a dispărut duminică seara în nordul Oceanului Atlantic. Misiunea era coordonată de remorcherul Polar Prince, care se afla pe apă la aproximativ 700 de metri de locul epavei Titanicului în momentul dispariției submersibilului.

Principala diferență dintre un submersibil și un submarin este că primul are nevoie de o navă-mamă care să o poată lansa și să o recupereze, în timp ce un submarin are suficientă putere pentru a părăsi portul și a reveni în port prin propria putere.

OceanGate Expeditions este o companie care desfășoară submersibile pentru expediții în mare adâncime - inclusiv la epava Titanicului. Compania nu a comentat rapoartele.

Potrivit Sky News, pasagerii submersibilului dispărut în apropierea epavei Titanicului sunt următorii

- miliardarul britanic Hamish Harding;

- omul de afaceri pakistanez Shahzada Dawood;

- fiul lui Shahzada Dawood, Suleman;

- directorul executiv și fondatorul OceanGate Expeditions, Stockton Rush;

- pilotul francez de submersibil Paul-Henri Nargeolet;

