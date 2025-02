Coiful de la Coțofenești, varianta croșetată, viral pe rețelele sociale. Românii, interesați să și-l cumpere. "Cel puțin coiful meu ține și cald" - FOTO

În noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări dacice a fost furate din Muzeul Drents din Țările de Jos. Deși a trecut mai mult de o săptămână de atunci artefactele nu au fost încă recuperate, deși între timp au fost arestați câțiva suspecți. Există îngrijorări legate de faptul că tezaurul ar fi fost deja topit, dar unii își păstrează încă speranța că acest lucru nu s-a întâmplat, iar obiectele vor fi găsite în cele din urmă.

Până atunci însă unii fac haz de necaz. Un coif croșetat din lână, după modelul celui de la Coțofenești, a devenit popular pe rețelele sociale. Acesta a fost creat de Alexandra, o artistă de 34 de ani din Iași. Tânăra spune că a croșetat coiful în trei zile și că a făcut acest lucru pentru a se consola după ce a aflat de jaful din Olanda.

Foto: Captură video Pro TV

„Am fost impactată emoțional de furtul coifului și, la o săptămână după, mi-a venit ideea așa, ca un pansament pentru o rană. Cel puțin coiful meu ține și cald. Dincolo de a transmite ceva oamenilor, cred că e un reminder: nu ar trebui să uităm această întâmplare. (..) A trebuit să învăț să fac aceste ochiuri speciale pentru a replica bumbii din partea de sus. Am vrut să am aceeași proporție cu originalul. Am folosit fir auriu pentru a aminti de aurul dacic”, a spus Alexandra Rîmbu pentru Pro TV.

Românii, interesați să cumpere coiful croșetat

Tânăra și-a fotografiat creația și a postat-o pe rețele sociale, cu descrierea: „Cu dedicație pentru Ministerul Culturii: coiful dacic pentru tezaur, la tine acasă. Scrie-mi".

"Am primit foarte multe comenzi și mesaje în care își doreau să știe cât durează o comandă și cât costă", a mai spus aceasta.

Coiful nu este de vânzare. Va fi dus la o expoziție, acolo unde vor fi expuse și trei brățări, tot croșetate, după modelul celor furate în Olanda. În viitor, artista spune că va pregăti și replicile celorlalte cinci coifuri dacice existente la noi în țară.

