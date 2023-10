Cod roșu în Caraibe. Furtuna Philippe lovește arhipelagul - VIDEO

Arhipelagul Guadelupa, Caraibe, este afectat de trecerea furtunii tropicale Philippe, nefiind înregistrate victime, potrivit autorităţilor din acest departament francez plasat în alertă roşie de ploi abundente pentru câteva ore.



Arhipelagul a fost plasat sub cod roşu luni seara din cauza ploilor abundente şi a furtunilor aşteptate. Météo-France a retrogradat prognoza la cod portocaliu la scurt timp după ora locală 09:00 (15:00 la Paris, 13:00 GMT)



Ploi torenţiale au căzut în acest departament al Antilelor Franceze în timpul nopţii de luni spre marţi, în special în sudul oraşului Basse-Terre.



Pe reţelele de socializare au circulat numeroase videoclipuri, care arată locuri complet inundate şi amintesc de furtuna Fiona care a scufundat zona în noaptea de 15 spre 16 septembrie 2022, provocând un deces.



Potrivit Météo-France, peste 370 mm de precipitaţii au căzut în 24 de ore în Vieux-Fort, oraş care este acum izolat.



Luni seara, patru persoane au fost surprinse de o alunecare de teren în vehiculul lor la Gourbeyre, suburbie a oraşului Basse-Terre, potrivit prefecturii.



Pe întreg teritoriul arhipelagului "au fost unele pagube, dar niciun rănit", a subliniat prefectura.

