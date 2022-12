CM 2022, Portugalia învinsă de Maroc. Ce au declarat cei doi selecţioneri după meci. Unul în agonie, celălalt în extaz

Selecţionerul Fernando Santos a disecat eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială de fotbal, ediţia 2022, după eşecul la limită suferit în faţa Marocului (scor 0-1), sâmbătă, în sferturile de finală ale competiţiei din Qatar.



"Pentru noi, pentru mine şi pentru jucători este o foarte mare dezamăgire. Echipa a fost încrezătoare, fericită, dar adevărul este că nu am reuşit ce ne-am propus. Jucătorii au muncit, în prima repriză am avut o oarecare pasivitate în ceea ce priveşte imaginaţia şi creativitatea, pentru a demonta zidul Marocului. Pentru asta ne-am pregătit, cu jucători creativi, pentru a ne crea situaţii de gol. Am sfârşit însă prin a primi gol în prima repriză, dar am avut şi noi o ocazie sau două. La pauză am vorbit despre asta, a trebuit să urcăm pentru că Marocul s-a apărat bine. Lucrurile s-au îmbunătăţit, dar, mai ales în ultimele 20 de minute am evoluat cu multă anxietate, dorind să aducem rapid mingea în careu, deşi ar fi trebuit să facem mai mult. În acest moment suntem foarte trişti", a declarat Santos.



"Această generaţie nu se va opri însă aici şi va avea ocazia să facă lucruri bune pentru fotbalul portughez, astăzi şi-a arătat capacitatea", a mai spus selecţionerul portughez.



Marocul a devenit prima ţară africană care se califică în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal, după ce a învins cu 1-0 Portugalia. Unicul gol al întâlnirii de pe stadionul Al Thumama din Doha a fost marcat de Youssef En-Nesyiri, în minutul 42.



În semifinale, marocanii vor înfrunta câştigătoarea partidei dintre Franţa, campioana mondială en titre, şi Anglia, pe 14 decembrie, scrie Agerpres.

Selecţionerul Marocului: Scriem Istorie pentru Africa

"Înaintea meciului le-am spus băieţilor că trebuie să scriem istorie pentru Africa! Sunt foarte mândru de ei", a mai spus selecţionerul marocan, adăugând că jucătorii săi sunt "Rocky Balboa ai acestei Cupe Mondiale".



"Să termini la egalitate cu Croaţia, să învingi Belgia, să învingi Canada, care este campioana Americii de Nord, să elimini Spania (la penalty-uri) şi să învingi Portugalia nu este un miracol, este rezultatul muncii grele", a subliniat Walid Regragui.

Seleccao, campioana europeană din 2016, a dominat jocul de la un capăt la altul, şi-au creat o serie de ocazii, însă a fost lipsită de inspiraţie şi de un dram de noroc, pierzând din cauza unei singure greşeli, comisă de portarul Diogo Costa. Marocanii au fost din nou impecabili în defensivă, cum au demonstrat şi în partida cu Spania.

Echipa antrenată de Fernando Santos a avut prima ocazie, în min. 5, când Joao Felix a reluat cu capul la colţul scurt la o lovitură liberă executată de Bruno Fernandes, dar Bounou a respins.

De partea cealaltă, vârful En-Nesyri, de la Sevilla, a avut două lovituri de cap ameninţătoare (6, 26), însă imprecise, iar Zyiech (18) a şutat pe lângă de la 20 de metri. Portugalia a mai trecut o dată pe lângă deschiderea scorului, prin acelaşi Joao Felix (31), cu un şut de la 20 de metri, deviat de El-Yamiq peste poartă. Africanii au replicat prin şuturile lui Amallah (35), imprecis, şi Boufal (35), fără probleme pentru Diogo Costa. Joao Felix a apărut din nou bine la finalizare (39), dar a trimis din drop de la 15 metri peste poartă. În min. 42 s-a petrecut faza care a decis soarta meciului, Attiat-Allah a centrat de pe stânga, iar En-Nesyri s-a înălţat imperial şi a marcat cu capul, profitând de ieşirea greşită a lui Diogo Costa. Portugalia a fost aproape de o egalare rapidă, însă şutul din întoarcere al lui Bruno Fernandes (45) a lovit transversala.

Portugalai a atacat cu tot ce au avut mai bun după pauză, inclusiv cu Cristiano Ronaldo şi Rafael Leao, însă nu au găsit cheia defensivei marocane, iar când au părut că au făcut-o au fost fie imprecişi, fie s-au lovit de portarul Bounou.

Bruno Fernandes (64) a şutat puţin peste de la 17 metri, Joao Felix (82) a trimis foarte bine la vinclu, dar Bounou a fost providenţial, iar şutul lui Ronaldo, de la 20 de metri, a fost prins în doi timpi de Bounou (90+1). La ultima şansă a lusitanilor, Pepe (90+7) a reluat cu capul pe lângă poartă din 5 metri, la centrarea lui Leao. Echipa lui Fernando Santos nu a avut mai multe şanse nici după ce marocanii au rămas în inferioritate, în urma eliminării lui Cheddira (90+3).

Marocanii au încercat doar contre rapide şi au avut două şanse de gol, în min. 50, când Diogo Costa a respins o minge în El-Yamiq, iar apoi balonul a ieşit afară, şi în min. 90+6, când Aboukhlal a ratat singur cu portarul, pe contraatac. Portugalia a ratat şansa de a juca a treia sa semifinală de Cupă Mondială, după cele din 1966 şi 2006.

