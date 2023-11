Clip viral cu Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului interpretând un colind. Vasile Bănescu: Incultură bățoasă și sfătoasă, chiar fals melodioasă / video

În ultimele zile, în mediul online s-a viralizat un videoclip cu Ioachim Băcăuanul, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care interpretează un colind pe linia melodică a „Il Silenzio” de Nini Rosso.

Până și Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a reacționat la clipul cu Ioachim Băcăoanul.

Se pare că respectivul colind a fost filmat în perioada pandemiei, a fost postat pe pagina de YouTube a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, după care a fost șters. A fost salvat, însă, de preotul Radu Preda, care acum l-a postat din nou pentru a arăta modul în care unii clerici aleg să transmită credincioșilor mesajul Nașterii Domnului.

„Impostura, agresivă sau siropoasă, e asigurată abundent de incultura bățoasă și sfătoasă. Chiar fals melodioasă. Pruncul este ucis în mod simbolic de câte ori Îl agresăm cu minciuna falsei credințe și a falsei reprezentări despre El, fondate nu pe cunoaștere (care este o datorie pentru orice om credincios), ci pe ignoranță saturată de kitsch și dulcegărie”, a punctat Bănescu.

Ioachim Giosanu este un cleric român, membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din 2014 arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

„DE LA DARURILE MAGILOR PUSE LA ÎNCHINAT

LA PSIHOLOGISMUL DE AMVON,

teologia publică a Bisericii noastre se mișcă între impostură și impostură. Sau invers. Asist cu uimire crescândă la dezteologizarea mesajului pe care, prin clericii săi mai ales, Biserica îl dă comunității de credință și, mai larg, societății. Dar și în cercul restrâns al corpului profesoral, indiferent de locație, ai nenumărate motive să practici evlavia spontană, crucindu-te ce le trece unora prin minte, burtă și portofel. Nu credeam că după trei decenii de libertate academică, de mișcare, de studii și întâlniri, de resurse digitale și alte instrumente fabuloase de cunoaștere la care înaintașii noștri nici nu au visat - eu am prins "tranziția" de la mașina de scris la laptop și ulterior de la fotocopii (la Heidelberg, de pildă, cred că am stat, în total, jumătate de an în Copy Shop) la pdf-uri - am să constat atâta incultură, atât diletantism și atâta prostie vândută drept înțelepciune. În rezumat: calitatea vieții în România nu poate crește în condițiile scăderii dramatice a calității gândirii. Oricât de mare ar fi creșterea economică

DOXA!

#teafăr

PS Spre ilustrare, ceva mai soft, roz-gingaș:“, a scris preotul Radu Preda pe Facebook la descrierea clipului de mai sus.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News