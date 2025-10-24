Clima și dieta: Secretele din spatele diferențelor dintre câinii nordici și mediteraneeni

Astăzi, în emisiunea DC ANIMA, alături de medicul veterinar Mihai Burcescu, descoperim cum mediul, clima și hrana au influențat evoluția și adaptabilitatea raselor nordice și mediteraneene.

Gazda emisiunii a introdus tema: „Astăzi vom discuta despre, feblețea mea bineînțeles, câinele, probabil unele din cele mai populare animale de companie din România, 4,1 milioane de câini conform Federației Chinologice Internaționale. Ca animale de companie în România sunt detronați doar de pisici, 4,5 milioane. Și vom discuta despre o categorie de câini extrem de importantă și anume câinii de vânătoare, alături de Mihai Burcescu, medic veterinar”.

Burcescu, expert în câini de vânătoare și genetică canină, a explicat din start importanța mediului în dezvoltarea raselor: „Există niște adaptabilități create de mediu. Rasele nordice, de exemplu, sunt hrănite preponderent cu pește. Peștele are antivitamină B, iar dacă ne hrănim câinii cu pește, s-ar putea să avem surprize”.

Adaptările nordice: blană densă și metabolism specializat

Câinii nordici au fost supuși unor condiții climatice extreme, cu temperaturi foarte scăzute și acces limitat la hrană diversificată.

„Blana densă, corpul robust și urechile ridicate nu sunt doar caracteristici estetice, ci adaptări funcționale pentru protecție termică și eficiență energetică”, explică Burcescu.

În ceea ce privește alimentația, dieta tradițională bazată pe pește a creat necesitatea unor ajustări metabolice: peștele conține antivitamine B, iar hrănirea exclusivă cu pește poate provoca probleme de sănătate.

„Rasele nordice au dezvoltat mecanisme genetice care le permit să metabolizeze corect această hrană și să prevină deficiențele”, adaugă specialistul.

Zonele mediteraneene: agilitate și diversitate comportamentală

În contrast, câinii din zonele mediteraneene s-au adaptat la un climat mai cald și la o alimentație variată. Aceștia au dezvoltat un corp mai suplu, păr scurt și capacitatea de a fi versatili în vânătoare, de la iepuri la mistreți sau păsări. Temperamentul lor a fost modelat de necesitatea de a răspunde rapid la mediul înconjurător, devenind astfel câini rezistenți, atenți și cooperanți cu omul.

„Rasele mediteraneene nu doar că s-au adaptat fizic, dar și comportamental. Ele au nevoie de stimulare și de un mediu care le valorifică agilitatea și inteligența”, explică Burcescu.

Genetica și simbioza inițială: baza tuturor raselor

Doctorul Burcescu subliniază că toate rasele de câini de astăzi, fie nordice, fie mediteraneene, își trag originile din lupul primordial. Această simbioză inițială între om și lup a permis domesticirea treptată a câinilor, fiecare rasă dezvoltându-și „jobul genetic” în funcție de nevoile oamenilor și de condițiile de mediu.

„Lupul s-a apropiat de om pentru resturile de hrană, iar omul a beneficiat de pază și companie. Această interacțiune a creat baza pentru toate rasele moderne, iar clima și hrana locală au modelat caracteristicile specifice fiecărei populații”, explică specialistul.

Pedigree-ul și consangvinizarea controlată: menținerea calităților rasei

Burcescu mai subliniază că menținerea calităților rasei depinde și de trasabilitatea genetică. Consangvinizarea controlată, realizată de crescători profesioniști, ajută la păstrarea trăsăturilor specifice și prevenirea bolilor genetice. „Rasele nordice și mediteraneene au trecut prin secole de selecție, iar pedigree-ul corect este esențial pentru sănătatea și performanța lor”, explică medicul veterinar.

Clima, hrana și factorii de mediu nu doar că au modelat aspectul fizic al câinilor de vânătoare, ci și sănătatea, comportamentul și aptitudinile lor. Înțelegerea acestor legături este esențială pentru iubitorii și crescătorii de câini care doresc să mențină echilibrul între genetică, mediul natural și necesitățile fiecărei rase.

Burcescu concluzionează: „A înțelege câinele înseamnă a înțelege genetica, mediul și hrana lui. Numai așa putem să avem câini sănătoși, echilibrați și fericiți”.

VIDEO