Claudiu Keşeru, lovitura verii în Liga 1. Rapid Bucureşti încearcă să îl transfere

Keşeru este nemulţumit de situaţia sa în Bulgaria, după ce nu a fost inclus pe lista de cupe europene a echipei.

Alegerea antrenorului de la Ludogoreț de a nu-l include pe Keșeru pe lista UEFA ridică semne de întrebare, având în vedere că românul este principalul marcator al echipei în ultimele sezoane.

Bulgarii au plătit un milion de euro pentru a-l aduce pe Keșeru de la Al-Gharafa în 2015. Internaționalul român a câștigat de trei ori titlul de golgheter al campionatului și a cucerit de șase ori campionatul cu echipa la care a fost coleg cu Dragoș Grigore și Cosmin Moți, scrie digisport.ro.

Daniel Niculaie, preşedintele Rapidului, lăsase de înţeles că vor mai urma şi alte transferuri până la finalul verii.

”A fost o perioadă destul de lungă de negocieri, am vobit cu foarte mulți jucători. Cu staff-ul tehnic am ținut legătura tot timpul și am căzut de acord în privința jucătorilor pe care îi vrem. Am reușit să-i semnăm pe mulți dintre cei pe care i-am dorit, dar mai sunt câteva nume. Perioada de transferuri e deschisă până la începutul lunii septembrie”, a spus oficialul Rapidului.

Rapid, revelaţia Ligii 1. Pe locul 2 după 4 etape

FC Argeș și Rapid București s-au confruntat, sâmbătă seara, în etapa a 4-a a Ligii 1. Giuleștenii s-au impus la limită, în deplasare, scor 0-1, rămânând neînvinși în campionat și ocupând un surprinzător loc 2.

Rapidiștii au fost ofensivi din primul minut, când Hlistei a încercat un șut, însă pe centrul porții, fără probleme pentru Greab.

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 8, Pănoiu șutând din marginea careului, o minge primită de pe dreapta de la Carnat.

În minutul 30, Albu a șutat puternic din afara careului, iar Bălan a șutat pe lângă mingea boxată puțin lateral de Greab.

Tot giuleștenii au atacat și după revenirea de la vestiare, însă Greab a fost la post la șuturile lui Bălan, Pănoiu sau Crepulja.

Gazdele s-au apropiat și ele de poarta lui Moldovan, dar șutul lui Dumitrașcu a trecut pe lângă poartă.

Tot argeșenii au trecut pe lângă egalare, la lovitura de cap a lui Lupeta, reținută ușor de portar.

Rapid a luat toate cel trei puncte din deplasarea de la Pitești și se află pe locul doi, cu 10 puncte din 4 etape, fiind neînvinsă la revenirea în Liga 1, înainte de etapa a 5-a, când va întâlni ca gazdă, pe Arena Națională, vicecampioana FCSB, scrie Mediafax.