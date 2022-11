Claudia Puiu Barraud, președinta Centrului Franco-Român: „Va funcționa o adevărată școală pentru peste un milion de copii români din diaspora. Nu ne vom opri!”

Propunerea va merge în dezbatere în Parlament, însă nu crede că nu va trece, întrucât toate partidele au o opinie unitară pentru copiii români din diaspora.

Claudia Puiu Barraud susține că este foarte important să spunem copiilor din diaspora cine sunt într-un mod realistic și să-i fie explicat ce înseamnă cu adevărat să fii român.

„Totul depinde de noi! Adultul face totul. Sunt acel specialist care nu cred că noi adulții nu putem forma copilul. Pentru asta există acel copil și acel adult. Adultul are datoria de a forma. Dacă noi îi spunem copilului ești liber să alegi, ce să aleagă el? Trebuie să-i arătăm avantajele. Copilul meu este și francez, soțul meu este francez, și român. Acum are 11 ani, dar nu face nicio diferență între România și Franța. Absolut deloc! România este țara ei de basm și Franța este țara în care trăiește, dar știu sigur că eu am contribuit la asta.

Trebuie să ne pregătim copiii într-un mod realistic. Există, din păcate, părinți români care spun copilului ești francez/italian/spaniol. Deja mint. Mie mi se pare cea mai grosolană minciună posibilă. El când se duce la școală, pe actele lui scrie că e cetățean român. Copiii în curtea școlii îi spun: tu nu ești francez, tu ești român. El vine plângând acasă. De ce vine plângând? Pentru că el nu știe ce este. De aici a și pornit conceptul de școală română peste tot în lume și campaniile noastre. Noi trebuie să spunem copilului ce este, dar nu așa: ești român. Nu! Uite ce înseamnă să fii român!”, a spus la StiriDiaspora.ro președinta Centrului Franco-Român de cooperare economică și culturală Bordeaux din Franța

Rețeaua Internațională de Educație

Întrebată ce eforturi se fac și s-ar putea face pentru copilul român din diaspora, Claudia Puiu Barraud este convindă că trebuie să se centreze în primul rând interesul micuțului, nu alte interese. Așa a luat naștere Rețeaua Internațională de Educație.

„În primul rând trebuie să centrăm interesul copilului. Să nu mai fie interese de natură financiară, promovare, ocupare de funcții sau de voturi. Astea trebuie șterse în capul tuturor părinților și să centrăm interesul copilului din diaspora. Cred că dacă noi îl centrăm și-l punem în mijloc cu toate nevoile lui, noi vom reuși. Trebuie să avem o voce colectivă și mesajul să fie colectiv și unitar.

Noi zicem că am pornit cu un tren cu un vagon și în fiecare țară a trebuit să suplimentăm vagoane și locuri. A fost mare bucurie! Am descoperit oameni minunați și pe fiecare dintre ei i-am luat cu noi sau fiecare dintre ei ne-au luat cu ei. Nu prea înțeleg, dar totuși suntem împreună acum. Cu acești oameni minunați am putut să punem la punct un alt concept care face parte din Învățarea limbii române în străinătate, un atu pentru viitor care se va numi Rețeaua Internațională de Educație din care vor face parte toți specialiștii din Educație, inclusiv părinții, asociațiile, ONG-urile de profil românești din lume. Deja am început să funcționăm, puțin câte puțin, să ne formăm și cel mai important punct de pe agenda noastră este să organizăm Conferința Diaspora, a doua ediție, 2 - 3 august, la Brașov. Vom aduce toate aceste mesaje și aspecte importante despre educația copilului român din diaspora în atenția României”, a mai adăugat Claudia Puiu Barraud.

Claudia Puiu Barraud: „Vă spun din tot sufletul că nu ne vom opri!”

Președinta Centrului Franco-Român de cooperare economică și culturală Bordeaux din Franța a făcut o propunere care a fost inclusă în România Educată și anume înființarea unui Centr Național de Învățământ la Distanță pentru copiii români din diaspora.

„În iunie anul acesta am făcut o propunere de înființare a unui organism în cadrul Ministerului Educației, Centrul Național de Învățământ la Distanță care trebuie să fie coordonat de Ministerul Educației. Cu siguranță va trece de Parlament, de dezbatere. În cadrul acestui Centru Național coordonat de Ministerul Educației va funcționa o adevărată școală pentru copiii români din diaspora care numără acum peste un milion.

Am muncit atât de mult în campania asta și vă spun din tot sufletul că nu ne vom opri. Este un adevărat maraton, pentru că nu poți spune: e nevoie de limba română în străinătate și a doua zi să se rezolve. Nicăieri în lume, nu că este vorba de România. Trebuie să avem destul de multe argumente și justificări încât să convingem. Este vorba de un buget de stat. Deja a preluat o propunere în proiectul România Educată, articolul 47. Noi nu am detaliat bine propunerea pentru că era scepticismul acela al românului din diaspora: hai, măi, nici nu se uită la ele, le aruncă la coșul de gunoi. Nu! Trebuie să facem, dacă nu facem măcar să fim cu sufletul liniștit și copiii noștri, care sunt foarte receptivi, o să zică: părinții noștri au făcut ceva. Noi suntem modelul pentru ei!

Eu am dat această propunere și în două săptămâni apărea propunerea într-un articol al proiectului România Educată și ne uitam unul la altul, ne ștergeam ochelarii că nu ne venea să credem. De ce nu l-am dezvoltat? Pentru că am crezut că nu-l vor prelua. A fost preluat! Am avut dezbatere publică pe el cu ministrul Sorin Câmpeanu și pe 21 noiembrie o altă dezbatere pentru că proiectul se va duce în Parlament. N-am fost atât de încrezători, încât nu l-am făcut complet deși noi știam cum trebuie să fie acest Centru de Învățământ la Distanță.

Acum propunem amendamente și sperăm ca toți deputații să voteze. Doamna Natalia Intotero a făcut o rețea extraordinară de susținere pentru diaspora. Este spectaculos! Indiferent de partide, au o opinie unitară pentru copiii români din diaspora, nu mai există, nu ne mai divizăm!”, a conchis Claudia Puiu Barraud.

