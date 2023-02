Clanul, sezon nou. Actorul George Ivașcu (Pelicanul): Nu am putut anticipa, la început, ce mi se întâmplă

"A devenit mai ușor, pentru că am început să mă obișnuiesc cu ce era mai greu. Și anume cu acest fel de a vorbi invers de cum se vorbește. Pelicanul e un personaj care are doza lui de dramatism, dar în același timp și de ridicol. Are un instinct de supraviețuitor care tot timpul îl face să caute soluții și lumea spune: "Ăsta nu are cum să iasă din situație". Și, totuși, iese din toate problemele.

Și pot să spun, în premieră, că surpriza cea mare este aceea că și noi am fost surprinși de evoluția personajelor noastre. Nu am știut unde se duc personajele noastre, nu am putut anticipa la început, ce mi se întâmplă în episodul 7 sau 8. Deci va fi categoric un sezon plin de suspans și de imprevizibil', a declarat George Ivașcu, pentru viva.ro.

"Se simte că ținem mult la ceilalți și ne ajutăm foarte tare"

"Suntem ca o familie. Asta este absolut minunat, în ciuda dificultăților - cum a fost de exemplu filmările exterioare. Pe frigul acesta, am avut filmări noaptea și a fost umezeală. Între noi s-a creat o relație atât de frumoasă și de specială, indiferent că e vorba de noi, actorii, dar în primul rând cu echipa, de la make-up la cameraman, director de imagine sau regizori. Și ne înțelegem foarte, foarte bine. Și, de aceea, probabil, în spatele acțiunii se simte că ținem mult la ceilalți și ne ajutăm foarte tare. E o stare foarte bună", a mai declarat George Ivașcu, pentru viva.ro.

"E total diferit de mine. E atipic"

"Pelicanul presupune multă experiență, pentru că e un rol de compoziție. Nu e un rol de care să spui așa e el, doar îi zici să spună vorbele... Și, atunci, e mult de lucru și la felul lui de a se comporta, al limbajului pe care îl abordează… E total diferit de mine. E atipic și pentru celelalte personaje, adică e Pelicanul", a mai spus George Ivașcu.

Cel de-al doilea sezon al serialului Clanul va avea premiera duminica aceasta, pe PRO TV.

