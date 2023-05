Mugur Ciuvică a analizat, în cadrul emisiunii „Miercurea Neagră“, la DC News, posibilitatea ca Laura Codruța Kövesi să candideze anul viitor la funcția de președinte al României.

„Laura Codruța Kövesi va candida doar dacă va avea o susținere importantă. Ea nu are susținerea asta importantă și de aceea nu candidează acum. Eu nu cred că va avea susținere, dar dacă va veni susținerea, atunci trebuie să se execute. Și PSD-ul, și PNl-ul, și toată lumea. Eu nu cred că va avea susținere, pentru că și Kövesi este tot un pion care a folosit cât a folosit și acum e trecut pe bară la Bruxelles, cu 25.000 de euro salariu“, a spus Mugur Ciuvică.

„Dar eu cred că dânsa renunță la salariul ăsta“, a completat Bogdan Chirieac.

„Dânsa nu renunță la nimic dacă nu i se spune: Du-te, că are țara nevoie de tine! Țara i-a spus anul trecut că nu are nevoie de ea. Ea a înțeles, s-a dus în Moldova și a spus că nu are nevoie să candideze și apoi s-a dus acolo să numere bani europeni sau ce face ea acolo. În momentul ăsta, țara, entitatea i-au spus lui Kövesi că nu e nevoie de ea, cum i-au spus și USR-ului acum un an și jumătate că nu mai e nevoie de USR. USR-ul nu știu dacă a înțeles sau nu. Kövesi sunt convins că a înțeles și rămâne cum am stabilit“, a spus Mugur Ciuvică.

