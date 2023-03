Ciutacu, despre Rudel Obreja: L-au ținut încarcerat, în ciuda apelurilor disperate de învoire pe criterii medicale. Un sistem care lasă omul să moară cu zile

Duminică după amiază, Liga Profesionistă de Box a anunțat că Rudel Obreja a murit.

„Cu adâncă durere în suflet anunțăm trecerea în neființă a fostului om de box Rudel Obreja. Drum lin printre stele, drag prieten! Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în mesajul Ligii Profesioniste de Box.

Victor Ciutacu: Sistemul din România lasă omul să moară cu zile

Jurnalistul Victor Ciutacu a intervenit telefonic la postul de televiziune România TV, unde a vorbit despre Rudel Obreja și cauzele care au dus la decesul acestuia.

„Un sistem dezumanizat, un sistem care lasă omul să moară cu zile. Rudel Obreja și-a acceptat cu demnitate pedeapsa. În momentul în care a fost pronunțată pedeapsa, Rudel Obreja nu a încercat să se sustragă, nu a fugit. S-a prezentat, a stat în prima parte a pedepsei în pușcărie, după care a fost eliberat prin natura modificărilor aduse legislației la CCR, iar ulterior a fost reîncarcerat și ținut acolo până nu s-a mai putut face nimic, în ciuda apelurilor disperate ale sale, ale familiei, pentru o învoire pe criterii medicale.

Omul avea cancer la pancreas, o boală nimicitoare. Dacă nu o tratezi din prima, te curăță în maxim jumătate de an. Eu am avut exemple în familie. La cancerul la pancreas, ori te apuci din prima de el, ori în maxim jumătate de an te cureți. Pe Rudel Obreja l-a ajutat să-l ducă mai mult de jumătate de an, dar destinul era previzibil.

Nenorocirea este că în continuare funcționează sistemul în care o pedeapsă cu executare, în România, e echivalentă cu o pedeapsă la moarte. Nu există pic de umanitate, omul trebuie să stea și să crape în pușcărie pentru că a fost condamnat pentru o anume faptă. Nu este primul astfel de caz“, a spus, la România TV, Victor Ciutacu.

