Cîţu, Mihăilă, Cîmpeanu, Bode, şedinţă cu prefecţii despre pregătirile pentru începerea noului an şcolar

Marţi, începând cu ora 15.00, are loc la Palatul Victoria o videoconferință cu prefecții, legată de verificarea stadiului pregătirilor pentru începerea noului an şcolar.

La videoconferința cu prefecții convocată de premierul Florin Cîțu, vor participa și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu. Aşa cum spuneam, discuțiile se vor axa asupra măsurilor pentru începerea noului an școlar.

Anunț pentru toți elevii. Școli DESCHISE, până la incidența de 6 la mie, anunță Cîmpeanu. Ce se întâmplă peste 6 la mie

Sorin Cîmpeanu a anunțat întoarcerea tuturor elevilor în bănci. Iată de la ce prag vor fi impuse restricții. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a făcut astăzi declarații de presă cu privire la deschiderea noului an școlar și despre modul în care vor merge copiii la școală în contextul pandemiei de coronavirus.

”Școlile trebuie să se deschidă primele și să se închidă ultimele. Din această perspectivă, am agreat sub rezerva validării la nivel CNSU că vom ține școlile deschise până la pragul de șase la mia de infectări. Peste pragul de șase la mie, sigur că apar o serie de condiții. Aceste condiții nu vor dezavantaja persoanele vaccinate, fie că vorbim de elevi cu vârsta de peste 12 ani, fie că vorbim de cadre didactice, dar vor pune în evidență beneficii din această perspectivă, pentru cei vaccinați. Peste pragul de șase la mie lucrurile se vor întâmpla separat în funcție de vârsta și de specificul activității, iar la carantină se oprește întreaga activitate. Eu personal, îndrăznesc să sper că nu vom ajunge la pragul de șase la mie, deci vom putea ține toate școlile deschise. De ce am propus și s-a agreat acest nivel? Pentru că oricum copiii circulă și este de preferat să se întâmple într-un mediu controlat, și va trebui să ne asigurăm că regulile se respectă în școli, decât să circule în medii necontrolate. În plus, nu vor fi pierderi educaționale”, a declarat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației.